Panificação cearense faz festa para celebrar 70 anos do Sindpan

Foi uma festa de arromba a que celebrou os 70 anos de fundação do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan), que coincidiu com a realização do 20º Festpan, o festival do setor que havia quatro anos não se realizava.

Tendo como palco o Alice’s Buffet, no bairro da Água Fria, o evento reuniu cerca de 800 panificadores e confeiteiros de todo o estado, os quais, com suas famílias, puderam visitar os estandes de grandes empresas fornecedoras do Ceará e de outros estados.

Durante a festa, que teve a presença do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, foram entregues a Comenda Santa Isabel aos ex-presidentes do Sindpan Ricardo Pereira, Ricardo Pereira Sales, Lauro Martins e Ângelo Márcio Nunes.

Foi, também, homenageado “in memoriam” o empresário Cristian Pedrosa, um inesquecível líder do setor. A Comenda Santa Isabel foi entregue à sra. Emanuela Pedrosa.

O troféu de Panificadora do Ano foi entregue à M&M Panificadora.

O presidente do Sindpan, Alex Martins, saudou o presiente da Fiec todos os seus colegas panificadores presentes à festa.