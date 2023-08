Começará amanhã pelo Pecém exportação da safra de frutas 2023/2024

Este conteúdo é apoiado por:

Começará amanhã, sexta-feira, a temporada de exportação da safra 2023/2024 de frutas frescas pelo Terminal Portuário do Pecém. A carga inicial será de 2,5 mil toneladas e inclui melões, melancias, mangas e uvas produzidas no Ceará, Rio Grande Norte, Pernambuco e Bahia.

Desse volume inicial a ser embarcado, 98% serão descarregados nos portos de Roterdã (Países Baicos) e de Londres (reino Unido). O restante seguirá para outros portos da Europa.

A carga será transportada pelo navio MSC Sofia Celeste, primeira embarcação dedicada ao serviço de exportação da safra nordestina de frutas para a Europa.

"Essa operação marca o início da temporada de frutas, um dos nossos carros-chefes. Estamos com uma expectativa muito positiva com a safra deste ano, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos", diz André Magalhães, diretor Comercial do Complexo do Pecém.

De janeiro a julho deste ano, o Pecém já exportou 25,6 mil toneladas de frutas.

Daniel Soares, gerente da MSC no Ceará, explica que a empresa opera no Pecém desde a inauguração do porto cearense, em 2002, mas o serviço de exportação de frutas teve início apenas em 2017.

"A MSC vem mantendo um serviço dedicado, apostando na localização estratégica do Pecém, um terminal que nos oferece qualidade e segurança, onde 100% das frutas são pesadas e escaneadas. São condições que favorecem e viabilizam a exportação. Desde então, tem sido um sucesso”, acrescenta Soares.



De olho no segmento de exportação de frutas, o Complexo do Pecém está participando desde quinta-feira da Expofruit, uma das principais feiras brasileiras de fruticultura tropical irrigada.

Pecém está expondo aos produtores da região e visitantes as vantagens competitivas de exportação pelo terminal portuário. O evento, que se realiza na cidade potiguar de Mossoró, terminará hoje.