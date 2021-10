Com investimento de R$ 5 milhões, Normatel inaugura nova loja no Eusébio

Acreditando na recuperação da economia, a Normatel Home Center inaugura no Eusébio mais uma grande loja. Com investimento de R$ 5 milhões, a unidade terá 2 mil metros quadrados e irá gerar 42 empregos diretos.

A escolha do município aconteceu a partir do destaque do potencial de crescimento da cidade, tendo em vista o significativo número de novos empreendimentos imobiliários.

A aposta é que o desenvolvimento local implique em novos habitantes, novas residências, operações comerciais e, consequentemente, oportunidades.

Ao todo, a unidade contará com um leque de 15 mil itens que atenderão a um público potencial de 215 mil pessoas.

A nova loja ficará localizada no Shopping Buena Vista, situado no entroncamento do 4º anel viário e da CE-040, ponto considerado estratégico diante do grande fluxo de veículos na região.