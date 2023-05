Com apoio empresarial, Câmara dá mais 5 anos de incentivo ao Nordeste

Foi aprovado hoje, quarta-feira, 24, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto de lei que prorroga por mais cinco anos a vigência da política de incentivos fiscais para as regiões Norte e Nordeste, que são áreas de atuação da Sudam e da Sudene.

O projeto foi aprovado em decisão conclusiva e, por isto mesmo, seguirá direto para deliberação do Senado, onde também deverá ser aprovado.

O relator do projeto na Câmara foi o deputado cearense Eduardo Bismarck, que disse, após a aprovação do seu relatório, que esses incentivos são inteligentes, pois carregam consigo a semente do crescimento econômico de forma consistente e durável.

Poe sua vez, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, que acompanhou pessoalmente a aprovação do projeto na Câmara, ao lado do deputado Eduardo Bismarck, disse que a prorrogação da vigência dos incentivos fiscais é vital para os interesses da iniciativa privada do Norte e do Nordeste.

Ricardo Cavalcante participou de forma ativa da articulação com a bancada federal cearense para a aprovação da proposta.

“Parabenizo os trabalhos do relator do projeto, deputado Eduardo Bismarck, assim como os demais parlamentares cearenses que votaram pela prorrogação dos incentivos fiscais. O tema é fundamental para as indústrias e essencial para a redução das desigualdades regionais”, afirmou Ricardo Cavalcante.