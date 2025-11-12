Com apoio da Apodi e Sesi, ensino chega aos catadores do Jaguaribe

Uma turma formada por 20 catadores de materiais recicláveis de Quixeré, Russas e Morada Nova concluiu o Ensino Fundamental por meio do projeto “Construindo o Saber”, projeto desenvolvido pela Cimento Apodi em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesei Ceará). A cerimônia de diplomação foi marcada por muita emoção e simbolismo, reunindo familiares, professores, representantes de autoridades locais e convidados. O evento também celebrou a conclusão do Ensino Médio de oito catadores, junto com outros 60 moradores de comunidades do entorno da fábrica, em um momento que reforça o poder da educação como instrumento de transformação pessoal e coletiva.

Desde sua criação, em 2018, o projeto “Construindo o Saber” tem sido uma das principais ações de responsabilidade social da Cimento Apodi voltadas para a educação e a inclusão. O projeto permite que jovens e adultos retomem e avancem em sua jornada escolar no Ensino Fundamental e Médio, por meio de uma metodologia gratuita, flexível e adaptada às realidades dos alunos.

Pela primeira vez, o projeto “Construindo o Saber” incluiu catadores de materiais recicláveis entre os beneficiados. A iniciativa reforça o compromisso da Cimento Apodi com esse público, que faz parte de sua cadeia de valor no coprocessamento e é considerado o elo mais vulnerável do processo. A empresa já realiza ações com os catadores, como doações de cestas básicas durante as campanhas internas, a exemplo da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (SIPATMA) e treinamentos por meio do voluntariado, e agora amplia esse vínculo oferecendo formação a profissionais de Morada Nova, Russas e Quixeré.

Projeto Construindo o Saber

Ao longo de sete anos de atuação, o projeto já formou 14 turmas e beneficiou 492 alunos, sendo 340 no Ensino Médio e 152 no Ensino Fundamental, distribuídos entre as unidades da Cimento Apodi em Quixeré, Pecém e Fortaleza. Em Quixeré, foram concluídas nove turmas, seis delas de Ensino Médio e três de Ensino Fundamental, totalizando 327 alunos formados. No Pecém, o programa contabiliza quatro turmas, com 149 alunos diplomados. Já em Fortaleza, uma turma de Ensino Médio beneficiou 16 alunos.

De acordo com Cybelle Borges, coordenadora de Sustentabilidade e ESG da Cimento Apodi, o projeto é uma expressão concreta do compromisso da empresa com o desenvolvimento humano e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 4, que trata da promoção de uma educação inclusiva e de qualidade.

“A Cimento Apodi já contribuiu com a elevação da escolaridade de aproximadamente 500 pessoas desde 2018, em parceria com o Sesi Ceará, disse ela.

O “Construindo o Saber” vem evoluiu, e hoje as turmas passaram a incluir também familiares de colaboradores, trabalhadores terceirizados e seus familiares, ampliando o alcance e o impacto social do projeto. Para a Cimento Apodi, a educação é uma ferramenta essencial de transformação e deve alcançar todos os públicos com os quais a empresa se relaciona.