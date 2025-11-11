Carros elétricos serão movidos a hidrogênio verde em 10 anos

Cascais (Portugal) -- Gunter Pauli, o professor, cientista e empreendedor belga que criou a expressão Economia Azul, foi hoje, terça-feira, 11, a grande atração do primeiro dos quatro dias de imersão sobre o tema a que estão submetidos os 29 integrantes da Missão Empresarial da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) no campus da Nova School for Business & Economics, nesta cidade da Região Metropolitana de Lisboa.

Falando fluentemente o português, Pauli prendeu toda a atenção dos cearenses ao começar sua aula, dizendo o seguinte:

“Somos todos nós analfabetos azuis. Quando vemos um peixe, não sabemos, ainda, distinguir o macho da fêmea. Falta-nos a cultura, falta-nos conhecer mais e melhor o que a água dos oceanos nos oferece”, disse ele sob o olhar e os ouvidos atentos do seleto e silencioso auditório.

Apresentado por Armando Abreu, empresário português há 30 anos radicado no Ceara e que é o CEO da Qair Brasil, o professor Gunter Pauli desenhou o futuro próximo da Economia do Mar, baseando-se nas suas próprias pesquisas e estudos desenvolvidos em vários países, inclusive na China. Ele não deixou nenhuma dúvida no ar quando disse, por exemplo, que os automóveis elétricos deixarão de existir em pouco tempo.

“Eles passarão a ser movidos a hidrogênio verde daqui a 10 anos”, acrescentou.

Pauli lembrou que esteve presente à COP 1, à COP 2 e à COP 3.

“Você iria à COP 4, se as três anteriores resultaram em nada?” -- ele perguntou e ele mesmo respondeu: “Claro que não fui.”