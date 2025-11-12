Unimed Fortaleza valoriza seus cooperados e aposta em inovação financeira
Foi criada a Unimed Soluções, holding que diversifica as fontes de receita da Cooperativa.
Com mais de 4.300 médicos cooperados, a Unimed Fortaleza segue com seu modelo de gestão voltado para a valorização profissional e a sustentabilidade do negócio. Em 2025, a cooperativa aprovou reajuste médio de 14% nas consultas médicas e de 7,1% em cirurgias, exames complementares, plantões e visitas hospitalares na rede própria. Ambos os percentuais ficaram acima da inflação e superaram o índice definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, que foi de 6,06%.
O reajuste foi possível devido a um avanço estratégico na estrutura financeira da cooperativa, como a ampliação do modelo de negócios por meio da criação da Unimed Soluções, holding que diversifica as fontes de receita da Unimed Fortaleza.
O principal marco dessa expansão foi o lançamento da Universo Soluções Financeiras, fintech 100% digital desenvolvida em parceria com a M7 Soluções Financeiras, ocorrida em maio deste ano. Com investimento inicial de R$10 milhões e previsão de novos aportes, a iniciativa oferece acesso facilitado a crédito e serviços financeiros para médicos cooperados, fornecedores e parceiros da rede credenciada, fortalecendo a sustentabilidade do ecossistema da saúde.
“Temos ampliado nosso modelo de negócios, priorizando a valorização do cooperado e o fortalecimento do nosso ecossistema. A criação da Universo Soluções Financeiras representa mais um passo estratégico nesse caminho”, disse Flávio Ibiapina, diretor Administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza.
Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.
A Unimed dispõe de ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas. A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preve
