Colégio 7 de Setembro torna-se parceiro da rede Inspira

Após mais de oito décadas educando os cearenses, o tradicional Colégio 7 de Setembro anunciou na tarde desta segunda-feira, 9, que "está estruturando uma união estratégica com a Inspira Rede de Educadores com o objetivo de "impulsionar nossas fortalezas e ampliar ainda mais as possibilidades dos estudantes".

Nota assinada pelos irmãos Ednilton Soárez, Ednilze Soárez, Edilson Soárez e Ednilo Soárez, que compõem a direção do Colégio 7 de Setembro, adianta que "a efetivação desta união está na dependência da autorização do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Governo Federal".

A Inspira, acrescenta a nota, é uma das maiores e mais importantes redes de educadores do país, composta por escolas espalhadas por todas as regiões e orgulha-se de perpetuar o legado pedagogico de cada uma dessas unidades.

"Com essa união, nossa Escola mantém seu DNA, se fortalece e ganha projeção para seguir e expandir o trabalho de excelência, além de novos investimentos em recursos tecnológicos, otimização de práticas de gestãoe formação e desenvolvimento de pessoas", acrescenta o comunicado.

A nota conclui nos termos abaixo:

"Henrique Soárez, educador vocacionado e neto do Professor Edilson Brasil Soárez, seguirá na escola focado em conservar nossa referência em aprendizado de qualidade. Vamos somar nossos valores e potencal acadêmico com um parceiro sólido e totalmente comprometido em garantir o sucesso de nossos alunos. Dessa forma, seguimos com nossas atvidades e novas informações a respeito desse assunto serão enviadas oportunamente".