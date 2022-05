Evangelho de hoje, segunda-feira, 09/05 (Jo 10, 1-10)

Naquele tempo, disse Jesus: 'Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas, sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.' 6Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: 'Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

Reflexão - Jesus é a porta pela qual todos nós temos acesso à vida!

Jesus nos assegura que abriu a porta do céu para nós a fim de que a presença de Deus Pai se manifestasse na nossa vida. A porta do céu é o próprio Jesus! Ele é a porta pela qual todos nós teremos acesso à vida que nos foi preparada pelo Pai. No entanto, nem sempre temos consciência dessa verdade e, na nossa fome de felicidade, muitas vezes nos deixamos conduzir pelos ladrões e salteadores deste mundo, que nos acenam com fortuna e felicidade. No entanto, estes são mercenários que só visam lucro e os seus interesses pessoais. Até mesmo na esfera espiritual há os embusteiros que se aproveitam do nome de Deus para benefício próprio. Quando nos desviamos de Jesus nós corremos o risco de entrar em outros lugares onde Deus não está presente. Somente Jesus pode nos conduzir rumo ao Pai. Quando perseguimos os passos de Jesus nós percorremos o caminho que nos leva ao Pai que é a fonte do Amor e da felicidade. Jesus veio ao mundo para nos dar a vida em abundância e todos os que buscam outros caminhos e seguem outras vozes terminam sendo enganados. A ovelha que é conduzida por Jesus tem plena confiança de que está no caminho certo, por isso, ela percebe quando a querem desviar e foge. Ela escapa daqueles que não anunciam Jesus, que não operam em nome de Jesus e por amor a Jesus. Quando fazemos as coisas em nome de Jesus, as portas se abrem e o verdadeiro Pastor toma conta do rebanho. As ovelhas conhecem a voz do Pastor porque têm intimidade profunda com Ele! A Igreja é o nosso Redil! Na Igreja nós estamos seguros, pois, nela que se encontra Jesus, o nosso Pastor. A comunidade e a nossa família são uma extensão da Igreja, onde aprendemos com Jesus a não nos desviar do Seu Caminho e a não fugir Dele. Há muitas teorias no mundo que tentam nos enganar e nos atrair com falsas conquistas: a teoria da prosperidade sem esforço, a teoria de que tudo é relativo, a teoria de que podemos nos salvar pelas nossas ações, no entanto Jesus nos afirma: “Eu sou a Porta!” - Para você o que significa isto? - Você crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? – Você tem demonstrado isso nas suas ações? – Você tem intimidade com Jesus? – Você já está provando da vida em abundância que Ele veio nos dar? – Você tem paz? – Qual o ladrão que tenta tirá-lo (a) do caminho do Pai?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO