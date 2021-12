Cid Gomes compra 100 hectares para cultivar eucaliptos em Acaraú

Declarando-se micro produtor de rosas do deserto, morango, alface, rúcula e tomate, “tudo hidropônico e tudo cultivado no meu sítio na Serra a Meruoca”, o senador Cid Gomes surpreendeu ontem um grupo de empresários da indústria e da agropecuária, ao lhes revelar que comprou uma área de 100 hectares em Acaraú, onde plantará eucaliptos.

Ele informou que essa área está localizada ao lado da plantação de eucaliptos dos industriais do Polo Moveleiro do Município de Marco, que já ocupa mais de 1.200 hectares e cujas árvores já alcançaram a idade juvenil.

Cid Gomes informou que seu investimento, ao longo dos próximos 10 anos, quando os eucaliptos alcançarão a idade de corte, será de R$ 37 mil na implantação e manutenção da floresta, mas o retorno alcançará R$ 22 milhões no mesmo período.

O senador pedetista disse, ainda, que aproveitará o espaçamento entre as árvores para desenvolver, também, o cultivo de milho, mas fez questão de esclarecer que, por enquanto, está fazendo “a supressão vegetal, que é a expressão em tucanês para desmatamento”.

Na sua conversa com os empresários, Cid Gomes lembrou que o PIB da agropecuária do Ceará é de apenas 7%, e é daí que um em cada quatro cearenses tira seu sustento da economia primária.

Na sua opinião, é preciso que a atividade agropecuária se estenda ao maior número de pessoas para que seja possível criar uma classe média rural. E deu como exemplo a criação de camarão:

“Em um só hectare de terra é possível cultivar camarão e obter disso uma renda capaz de manter uma pequena fmília na zona rural”, disse ele.

Repetindo o que dissera um ano atrás na mesma reunião com os mesmos empresários, o senador Cid Gomes afirmou:

“Não serei mais candidato a nada. Meu mandato de senador terminará em 2026 e não será renovado. Já estou procurando uma atividade para me ocupar na iniciativa privada, pois me desvincularei de qualquer contato com o serviço público”, ele acrescentou, “mas não deixarei de fazer política, que é mesmo o que gosto de fazer”.

O senador, que é a maior liderança do PDT do Ceará, partido líder da coligação que elegeu e reelegeu o governador Camilo Santana, lamenta que o estado tenha enfrentado seis anos de pouca chuva, o que, entre outras coisas, “fechou o Distrito de Irrigação Baixo Acaraú”, na região Norte.

Cid Gomes foi bem franco, ao afirmar para os agropecuaristas que “a agricultura irrigada continuará dependendo de São Pedro (das chuvas), porque o Cinturão das Águas e o Projeto São Francisco de Integração de Bacias assegurarão o abastecimento humano; só quando houver reserva hídrica, fruto da acumulação das águas da chuva, essa água irá para a agricultura”.

BROK NA CÂMARA SETORIAL DO AGRONEGÓCIO

Edson Brok, sócio e CEO da Nordeste Vegetas, que produz e exporta banana nanica na Chapada do Araripe, e da Mirante Vegetais, que produz tomate na Ibiapaba, assumirá a presidência da Câmara Setorial do Aronegócio.

A Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalo (Sedet) está trabalando para reanimar -- e também para reunir mensalmente -- as diverss Camaras Setoriais abrigadas sob seu pálio.

PAINÉIS NOS SHOPPINGS RIOMAR

Novidade de marketing! O Grupo JCPM está lançando a maior rede de painéis e telas em seus oito shoppings do Nordeste.

No Ceará, o RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy passaram a contar com dois mega banners de tela digital, que chegam a 15 metros quadrados de área, e 16 outros totens, equipamentos com qualidade de imagem digital e todo o dinamismo de informação que a tecnologia permite.



A novidade reforça que, além de espaços de convivência, compras, lazer e entretenimento, os shoppings passaram a ser estratégicos pontos de divulgação para as marcas e ações corporativas nas cidades onde o Grupo JCPM está presente.

Até o primeiro trimestre de 2022, serão mais de 250 faces para expor marcas nas principais capitais da região.

BNB FINANCIA MICRO EMPRESAS

Nesta terça-feira, 7, às 10 horas, Ercílio Santinoni, presidente da Conampe (Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais), e Edivaldo Nunes, presidente da Fampec (Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Ceará), reúnem-se com Lívio Tonyatt, Superintendente Estadual do BNB.

Na ocasião, será celebrado pelas duas entidades um Acordo de Cooperação Técnica com o BNB.

Pelo acordo, Conampe e Fampec facilitarão o acesso ao crédito das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs) do Ceará, associadas às entidades, que acompanharão e orientarão com suporte técnico os empreendedores interessados em obter crédito junto ao BNB.

A Fampec está em 89 municípios cearenses, com 107 associações vinculadas e 7.000 associados entre MEIs, ME e EPP.

IMPRESSIONA O COMÉRCIO EXTERIOR DA CHINA

Reparem nos números do comércio exterior da China no último mês de novembro:

As exportações e as importações chinesas, nos 30 dias do último mês, alcançaram a montanha de 517 bilhões de euros, segundo informou nesta terça-feira a Administração Geral das Alfândegas da China.

As exportações alcançaram 289 bilhões de euros; as importações, 226 bilhões de euros.