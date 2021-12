Argentino convida Agrícola Famosa a produzir grão e fruta no Chaco

Exclusivo! O governador da província do Chaco, no Nordeste da Argentina, Jorge Capitanich convidou ontem a Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora brasileira de melão a investir lá na produção de frutas ou de grãos.

O convite foi feito ao empresário Luís Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, testemunhado pelo industrial Raimundo Delfino, controlador do Grupo Santana Têxtiles, que tem uma grande fábrica de tecido índigo na cidade de Resistência, capital do Chaco.



Os três reuniram-se ontem, no início da noite, em Fortaleza.

Barcelos prometeu visitar Resistência no primeiro trimestre de 2022.

Capitanich, que governa a província do Chaco pela terceira vez, é um dos grandes políticos da Argentina, tendo sido, por duas vezes, senador e ministro da Casa Civil do Governo Nacional. Seu nome começa a ser citado como provável candidato à presidência da República da Argentina. Ele passou o fim de semana em Fortaleza e retorna hoje ao seu país.

Na longa conversa que teve com Barcelos e Delfino, o governador Jorge Capitanich apresentou as virtudes do Chaco para quem quer investir na sua agricultura, a começar pela abundante oferta de água e pelas boas terras da região.

Com 100 mil k² de área, a província do Chaco tem uma população de 1,2 milhão de habitantes, dos quais 400 mil vivem em Resistência.

Hoje, a agricultura do Chaco pode ser medida pelos seguintes números: 750 mil hectares plantados de soja; 260 mil hectares, de algodão; 165 mil hectares, de trigo; outros 165 mil hectares, de girassol; mais 250 mil hectares cultivados com milho; e 30 mil hectares com grão de bico, além de 60 mil hectares com alfafa para a alimentação do seu rebanho bovino, que tem 600 mil cabeças. O rebanho suíno é de 300 mil cabeças e o de ovino, de 166 mil cabeças.

Jorge Capitanich, de 57 nos, é economista e um estudioso da política. É autor de 18 livros. Seu governo é muito popular, razão pela qual jamais perdeu uma eleição. Ele obteve o primeiro mandato de governador com 42 anos.

Durante a reunião de ontem, o governador do Chaco pressionou Raimundo Delfino a ampliar sua fábrica de índigo em Resistência. “Quero que ela seja do tamanho da que você tem aqui no Ceará”, disse Capitanich, recebendo de volta um sorriso e uma promessa: “Estamos pensando nessa possibilidade”, disse Delfino, que tem fábricas, também, em Pernambuco e no Texas (EUA).

Na conversa, o governador do Chaco transmitiu cinco conselhos a quem deseja entrar na política e aos que pretendem governar:

Primeiro: Conhecer o território que vai governar para sentir o que sentem as pessoas;

Segundo: Conhecer as pessoas do território;

Terceiro: Conhecer os problemas do território e de suas pessoas e buscar soluções para eles;

Quarto: Montar uma boa equipe;

Quinto; Ter método e disciplina.

Ele disse mais: “Política se compreende, não se aprende”. E concluiu com mais quatro conselhos para os governantes:

“Não beber, não fumar, fazer exercícios físicos diariamente e ter, apenas, uma mulher”.

Capitanich, Barcelos e Delfino participaram da reunião acompanhados de suas mulheres.