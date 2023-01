Chuvas na média ou acima da média histórica neste 2023

Nesta sexta-feira, 20, às 10 horas, no Palácio da Abolição, o presidente da Funceme, engenheiro Eduardo Sávio Martins, divulgará, oficialmente, a previsão sobre a estação de chuvas para o Ceará neste ano de 2023.

No dia 16 de dezembro passado, em um evento promovido pela Federação da Agricultura (Faec), o próprio Eduardo Martins e os pesquisadores Luís Carlos Molion e Francisco de Assis Diniz, que prestam consultoria ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), anunciaram que as chuvas deste ano serão na média ou acima da média histórica, ou seja, a perspectiva é de um bom inverno.

Esta coluna aposta, pois, que o presidente da Funceme fará uma previsão otimista em sua fala de hoje. As chuvas já estão caindo sobre o Ceará, mas elas terão de ser intensas e bem distribuídas para que os rios voltem a correr e os grandes açudes, como o Castanhão e o Orós, sejam recarregados em volume suficiente para garantir o abastecimento humano, a dessedentação animal e as atividades econômicas.

No evento da Faec, há um mês, oprofessor Molion disse que, nos próximos seis meses deve chover bem no Ceará. E adiantou que, para próximos 15 anos, "não espero nenhuma grande seca para o Ceará”.

Ele também afirmou que, no Ceará, em 2023, a estação chuvosa beneficiará o interior do Estado, cuja pluviometria poderá alcançar a marca de 835 milímetros.

"Não vejo problema para o período chuvoso, que começará no dia 20 deste mês (de dezembro, e não foi o que aconteceu) e irá até o mês de junho do próximo ano (que é este 2023), com um veranico em fevereiro, voltando as chuvas em março."

Durante o evento na Faec, Eduardo Martins também prognosticou, com base nas imagens e informações dos satélites, que a próxima estação de chuvas no Ceará será na média ou acima da média.

Fiquemos, pois, atentos ao que anunciará hoje o presidente da Funceme.