Evangelho de hoje, 6ª feira, 20/01/23 (Mc 3, 13-19)

Naquele tempo: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os Doze: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer 'filhos do trovão'; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.

Reflexão - Jesus chamou os que quis!

Dando provas de que não fazia nada para impressionar nem provocar elogios, apesar de ter muitos discípulos Jesus chamou somente doze para segui-Lo. Ele “chamou os que quis”, pois mantinha a firme decisão de fazer a vontade do Pai para que não se perdesse ninguém. Nem todos poderiam subir. A metodologia de Jesus é muito simples e profunda, Ele chamou aqueles que poderiam ficar muito perto de si, gozando da sua intimidade, recebendo um ensinamento partilhado concretamente para que fosse frutífero e depois eles pudessem lançar sementes em terra boa. Jesus sabia que, na Sua Missão, teria que enfrentar dificuldades também com os Seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mesmo assim não desistiu e foi com eles, até o fim. Para nós, esse é um valioso ensinamento, quando tivermos que fazer opções e usar critérios de escolha nas nossas realizações. Precisamos procurar descobrir com Jesus, na sua Palavra e em oração, qual é a vontade de Deus nas diversas circunstâncias da nossa vida. Quantas vezes nós nos atordoamos e nos confundimos porque queremos ser agradáveis ou então, seguimos os nossos sentimentos de afeição e fazemos escolhas erradas. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai, em oração. A Sua Palavra é a garantia para confirmar o que Ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação – E você, como é o seu critério quando tem que escolher alguém para uma missão específica? – Você quer agradar alguém ou ser agradado na sua escolha? – Você se revolta quando não é escolhido (a) para um lugar importante ou espera a hora de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO