Chuvas!! Castanhão já acumula mais de 1 bilhão de m³

Festa na agropecuária e entre as populações das cidades do Baixo Jaguaribe e dos municípios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza!!

O açude Castanhão está acumulando, na manhã desta segunda-feira, 28, mais de 1 bilhão de m³ de água.

O maior reservatório do Ceará represava, às 8 horas de hoje, 1.004.235.200 m³, alcançando a quota 83,13.

Tudo isso é fruto das enchentes que mantêm o rio Salgado correndo de margem àmargem. As chuvas têm desabado sobre as áreas onde se econtram seus principais afluentes, localizados na região do Cariri.

Esse volume representa 14,98% da capacidade total do Castanhão, que é de 6,7 bilhões de m³.

Nas últimas 48 horas, o açude acumulou o equivalente a 48 centímetros de água.

A válvula dispersora do Castanhão – aberta para perenizar o rio Jaguaribe à jusante, ou seja, na direção do Baixo Jaguaribe – está despejando no leito do rio 1,5 m³ por segundo, volume reduzido porque, com as chuvas que caem sobre aquela região, as necessidades de água para irrigação reduziram-se ao mínimo, uma vez que o solo está bem úmido.

A Funceme prevê que, no próximo mês de abril, haverá mais chuvas sobre o Ceará.