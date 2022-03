Evangelho de hoje 28/03 (Jo 4, 43-54)

Naquele tempo: Jesus partiu da Samaria para a Galiléia.O próprio Jesus tinha declarado, que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: 'Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais.' O funcionário do rei disse:'Senhor, desce, antes que meu filho morra!' Jesus lhe disse: 'Podes ir, teu filho está vivo.' O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: 'A febre desapareceu, ontem, pela uma da tarde'. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: 'Teu filho está vivo'. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeía para a Galiléia.

Reflexão – Jesus está esperando de nós o sinal da FÉ

Foi em Cafarnaum, cidade da Galileia, região onde Jesus vivia que aconteceu o Seu segundo o milagre. Os seus habitantes duvidavam dos milagres de Jesus por Ele ser “de casa e os galileus precisavam de sinais e de testes para poder acreditar em Jesus. Mesmo assim, foi lá que Jesus curou o filho de um funcionário do rei. A Palavra Dele se cumpriu e por isso aquele homem abraçou a fé, ele e toda a sua família. O homem acreditou quando Jesus lhe disse: “Podes ir teu filho está vivo”. Jesus está esperando de nós o sinal da FÉ para poder realizar os prodígios e os milagres de que nós necessitamos na nossa vida e no seio da nossa família. Quantos milagres nós precisamos que aconteçam na nossa vida e não os alcançamos porque NÃO ACEDITAMOS! PRECISAMOS DE SINAIS! E estamos perdendo tempo precioso sem perceber que Jesus vive no meio de nós e que, assim como curou o filho do funcionário do rei, Ele tem poder também para nos curar hoje e alcançar para nós os milagres de que tanto desejamos! Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Portanto, precisamos abraçar a fé em Jesus e dar testemunho dela dentro da nossa casa para que as Suas maravilha também aconteçam na nossa família. - Qual o milagre que você precisa que aconteça na sua vida? - Você “acha” difícil isto acontecer? - Você está esperando fazer boas obras para receber os presentes de Jesus? - Peça a Jesus com fé e assim mesmo do jeito que você está, do jeito que você é, Ele também o atenderá e dirá: “Podes ir, teu filho está vivo”!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO