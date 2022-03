Enel informa que normalizou energia na Fazenda João Manoel

Em nota transmitida na noite deste domingo à coluna, a Enel Distribuição Ceará – que distribui energia elétrica em toda a geografia deste Estado – informa que o fornecimento de energia à Fazenda Manoel João, em Abaiara, foi normalizado na manhã de hoje, 27.

De acordo com a nota, a pane, que durou 24 horas e causou prejuízos à ordenha mecânica do rebanho leiteiro da fazenda, teve como motivo o aumento do número de ocorrências do tipo causadas pelas chuvas que caíram nos últimos dias sobre a região de Abaiara.

A nota da Enel é a seguinte, na íntegra:

“A Enel Distribuição Ceará informa que o fornecimento de energia na Fazenda Manoel João foi normalizado na manhã de hoje (27). Em função das fortes chuvas registradas nos últimos dias em diversas regiões do Estado, houve um aumento expressivo no número de ocorrências.

"Técnicos da distribuidora enfrentaram dificuldades de acesso em vários pontos, especialmente nas áreas rurais, por conta do transbordamento de rios e do alagamento de vias. A empresa reforçou em cerca de 60% o número de equipes de emergência para normalizar o fornecimento a todos os clientes afetados o mais rapidamente possível”.

Hoje, na zona rural de Ibaretama, no Sertão Central do Ceará, a Fazenda Canaã, de propriedade do agropecuarista José Antunes Mota, presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, despejou no lixo dois mili litros de leite que não puderam ser resfriados porque, também por falta de energia elétrica, não funcionaram os tanques de resfriamento.



Amanhã, segunda-feira, 28, a Federação da Agricultura do Ceará entrará na Justiça com uma ação de indenização contra a Enel, para o que contratou um dos maiores escritórios de advocacia do estado.

O presidente da Faec, Amílar Silveira, disse a esta coluna que os produtores cearenses de leite, principalmente os de pequeno porte, estão tendo altos prejuízos, constantemente, por culpa do que ele chamou de “precário serviço da Enel em todo o interior do Ceará”, razão pela qual apelarão para a Justiça.