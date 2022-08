Chesf, da privatizada Eletrobrás, tem lucro de R$ 1,1 bilhão

Saiu nesta terça-feira, 16, o balanço financeiro da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), relativo ao primeiro semestre deste 2022.

O lucro líquido da empresa alcançou R$ 1,13 bilhão, 2% maior do que o obtido no mesmo período do ano passado de 2021.

Dois dados a destacar: o aumento de R$ 654 milhões na Receita Operacional Líquida, cujo montante totalizou R$ 4,2 bilhões, e o aumento em R$ 48 milhões no resultado com participações em Sociedades de Propósito Específico (SPEs).



A Chesf tem feito esforços para melhorar a rentabilidade dos seus ativos e assegurar a confiabilidade e disponibilidade do sistema.

Neste sentido, pode ser creditado como efeito positivo: R$ 398 milhões em remuneração pelo Custo de Melhorias da Gestão dos Ativos de Geração (GAG-melhorias), o que significa 35,3% do Lucro Líquido; e R$ 1,7 bilhão, 153,5% em Remuneração do Ativo da Transmissão.

Outros aspectos também impactaram positivamente no balanço, como o Resultado de Equivalência Patrimonial em R$ 93 milhões (8,3% do Lucro Líquido), com destaque para a equivalência sobre a SPE IE Madeira (R$ 80,5 milhões) e os Incentivos Fiscais da Sudene, que totalizaram R$ 68,8 milhões (6,1% do Lucro Líquido).



Na expansão do sistema elétrico, a Chesf realizou, de janeiro a junho, investimentos de R$ 552,7 milhões, com um aumento de 187,2% em relação ao primeiro semestre de 2021, sendo R$ 377,6 milhões em obras do sistema de transmissão, R$ 112 milhões em geração de energia e R$ 63,1 milhões em infraestrutura.