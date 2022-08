Evangelho de hoje, 3ª feira, 16/08 (Mt 19, 23-30)

Naquele tempo: Jesus disse aos discípulos: "Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no Reino dos Céus.E digo ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no Reino de Deus." Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados, e perguntaram: 'Então, quem pode ser salvo?' Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível." Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 'Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber?' Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros."

Reflexão – A vida eterna precisa ser o nosso objetivo final

Rico não é somente quem possui muito dinheiro, muitos bens, mas também aquele (a) que é convencido de si mesmo, apegado ao que possui, autossuficiente, abarrotado de ideias, cheio de muita “espiritualidade” e põe nesse “tesouro” todo a sua atenção. O rico a quem Jesus se refere no Evangelho é o homem que coloca a sua confiança e o ideal da sua vida nos seus bens, materiais ou intelectuais e até espirituais, mas não faz caso para ouvir a Deus, que o dotou de tudo o quanto possui. As coisas que possuímos, os bens que adquirimos não devem se tornar obstáculos para que sigamos a Jesus e vivamos os ensinamentos evangélicos. Todas os nossos empreendimentos, nossas conquistas e obras são oportunidades que Deus nos oferece para dar um sentido de realização, aqui na terra, e para a conquista da nossa vida eterna, pois Ele é o doador dos nossos bens. Muitos de nós, mesmo não tendo dinheiro, temos um coração de rico, isto é, apegado ao pouco que possuímos, às nossas opiniões, à maneira de pensar, nossas convicções etc. No entanto, mesmo assim, o próprio Jesus nos afirma que para Deus tudo é possível! Com efeito, confiando na Sua graça, mesmo que sejamos muito ricos, ainda poderemos nos desapegar da nossa riqueza, dando a ela o seu devido lugar. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor e a Ele oferecemos tudo quanto possuímos, a nossa vida adquire um significado de justiça e de felicidade. Para seguir Jesus precisamos apenas de um coração rendido e confiante, na certeza de que Ele tudo providenciará para a nossa caminhada. A nossa recompensa é certa, poderá tardar, mas não falhará. Mesmo, que hoje, nos sintamos em último lugar, podemos ter a certeza de que o Senhor virá e nos abrirá as portas do céu. O mundo será renovado pelo Amor e, enquanto aqui estivermos, Jesus nos chama para ser protagonista dessa renovação. A vida eterna, porém, precisa ser o nosso objetivo final, porque se estivermos lutando somente em busca das coisas temporais, seremos pessoas frustradas, vazias e sempre carentes. – Você é uma pessoa muito autossuficiente? – Você possui muitos bens? – As coisas que você possui o impedem de seguir a Jesus? – Você tem a vida eterna como meta de chegada? – Você desejaria viver o restante da sua vida do jeito que vive hoje?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO