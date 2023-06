Centro Fashion e Sebrae renovam parceria para qualificar lojistas

Nesta terça-feira, 20, a diretoria do Centro Fashion Fortaleza reuniu-se com o diretor técnico do Sebrae-CE, Alci Porto, e seus assessores com quos quais tratou da parceria entre as partes, cujo objetivo é a qualificação e a assistência técnica para todas as operações do empreendimento, quer seja no ambiente físico ou no digital.

Estiveram presentes à reunião o empresário André Pontes, diretor do Centro Fashion; André Vajas, superintendente; Lilian Sousa, gerente de Sucesso do Cliente do Centro Fashion Marketplace; Alci Porto, Rafael Albuquerque, gerente de Relacionamento com o Cliente do Sebrae; e Pedro Silva, gerente do Escritório Regional Metropolitano de Fortaleza do Sebrae.

“Nossa intenção é acompanhar nosso lojista de perto, do auxílio mais simples à sua qualificação e capacitação para que todos participem do nosso marketplace. E nada melhor que o Sebrae-CE para impulsionar esse benefício”, como disse André Pontes.

“O intuito é tornar o modelo do Centro Fashion Fortaleza uma referência no Brasil no quesito pequeno empreendedor de moda”, disse Alci Porto.