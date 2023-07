Centro de Eventos do Ceará pode ser polo de feiras do agro

Tem várias metas a alcançar o secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará (Sedet), Salmito Filho, ao longo dos próximos quatro anos. Uma delas é a possibilidade de fazer deste estado um polo de feiras e exposições do agronegócio nos níveis nacional e internacional.

Alicerçado no êxito da Pecnordeste, que em um ano e meio saiu do anonimato para tornar-se o maior ato do calendário anual do Centro de Eventos do Ceará, o titular da Sedet e seu secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, trabalham no sentido de atrair para cá, em 2025, a Fruit Attraction, maior feira mundial da fruticultura. Quem a promove e é dona de sua marca é a espanhola Fiema Madrid, com cuja direção se fazem os entendimentos.

A ideia é promover aqui a segunda edição da versão latino-americana da Fruit Attraction – já denominada Fruit Attraction Lantin America – cuja primeira edição será realizada na cidade de São Paulo no mês de maio do próximo ano de 2024.

Esta história começou quando, durante a última Pecnordeste, realizada no passado mês de junho, diretores da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) procuraram o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, ao qual se declararam impressionados com o tamanho do Centro de Eventos do Ceará e mais ainda com a excelência da organização da feira cearense, organizada e promovida pela Federação das Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).

Os diretores da Abrufrutas disseram ao secretário Ribeiro que Fortaleza tem todas as condições – inclusive do ponto de vista da hotelaria – para receber a Fruit Attraction Latin America, a qual, apesar do nome, receberá no próximo ano, em São Paulo, expositores de países dos cinco continentes.

A mesma coisa acontecerá em Fortaleza, se os entendimentos com a Fiema Madrid resultarem positivos. A Abrafrutas fez os contatos com Sílvio Carlos Ribeiro em nome da Fiema Madrid.

Pelo que o secretário Executivo do Agronegócio disse ontem a esta coluna, falta quase nada para que se feche o contrato para a realização da Fruit Attraction Latin America 2025 em Fortaleza.

Ganharão com essa promoção não somente o agronegócio do Ceará, mas toda a sua cadeia produtiva, incluindo o turismo. E ganhará o Governo do Estado, que, mais uma vez, apoiará o setor de sua economia que mais tem crescido nos últimos anos.

Uma feira de categoria internacional, como a Fuit Attraction, mexe com toda a extensa cadeia produtiva da fruticultura, incluindo a logística do transporte rodoviário, aéreo e marítimo – e a capital cearense dispõe desses modais.

Há aqui uma muito boa rede hoteleira que foi motivo de elogios da imprensa mundial durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Fortaleza dispõe de atrações turísticas cantadas em prosa e verso no Brasil e fora dele.

E mais: o Ceará é sede da maior produtora e exportadora mundial de melões e melancias. E, também, da segunda maior.

É, ainda, um estado produtor de hortaliças – pimentões coloridos e tomates de diferentes tipos, por exemplo – para o que se utiliza do que há de mais avançado na tecnologia do Cultivo Protegido na Serra da Ibiapaba.

Resumindo: o Ceará e sua fruticultura têm o que mostrar.

O secretário da Sedet, Salmito Filho, está entusiasmado com a possibilidade, que é quase de 100%, de Fortaleza ganhar a disputa pela Fruit Attraction Latin America 2025.

Falta, agora, o governador Elmano de Freitas, que até ontem se encontrava em Brasília, tratando dos interesses do Ceará e do Nordeste no debate sobre a Reforma Tributária, dar o sinal verde para que se fechem as tratativas com a direção da Fiema Madrid.

Se a decisão do governador for positiva, a Sedet, com o apoio da Federação da Agricultura (Faec), dará início às providências para a organização do evento, que, por ser de dimensão continental, terá um extenso calendário de providências a ser cumprido.