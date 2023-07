Evangelho de hoje, sábado, 08/07/23 (Mt 9, 14-17)

Naquele tempo: Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: 'Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não?' Disse-lhes Jesus: 'Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam.'

Reflexão – O Espírito Santo é quem renova os nossos corações!

Os gestos e as atitudes de Jesus provam e nos dão a certeza de que o amor de Deus vem salvar-nos concretamente e não apenas para manter as estruturas e as tradições. Neste Evangelho Ele nos ensina a praticar os atos religiosos de coração, e não por obrigação. O jejum é um exercício que devemos praticar com alegria, pela oferta que fazemos a Deus. Assim sendo, há momentos na nossa vida que não nos cabe jejuar nem fazer sacrifícios, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. Os discípulos de Jesus partilhavam com Ele de todos os eventos com alegria e submissão à Sua vontade e aos Seus ensinamentos. Nós já estamos vivendo na hora da festa de casamento, isto é, da nova e alegre relação entre Deus e o homem. Estar perto de Jesus faz com que aprendamos com Ele sobre as coisas do alto e as revelações do Pai. A novidade de Jesus rompe com as estruturas antigas que são simbolizadas pela roupa e barril velhos. Jesus não veio nos reformar, mas mudar radicalmente o nosso modo de pensar e de ver as coisas. O remendo novo em pano velho e o vinho novo em odres velho, significam a mentalidade com que apreendemos os ensinamentos de Jesus. Jesus veio nos trazer o novo mandamento do amor que só é acolhido por um coração renovado e transformado que tenha experimentado de uma forma diferente o amor misericordioso do Pai. As pessoas que têm Deus na conta de um juiz castigador e exigente nunca poderão entender o Seu Amor Eterno, que ama sem explicações e sem motivos. O Espírito Santo é quem renova os nossos corações, Ele traz o vinho novo do qual nós precisamos, o vinho do Amor de Deus. - Qual é a sua intenção quando pratica o jejum ou faz algum sacrifício? - O seu coração se alegra ou se entristece? - Você já tem um coração renovado capaz de compreender as consequências do amor? - Você é uma pessoa que sabe viver o momento presente como um presente de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO