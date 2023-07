Cearense Marquise Infraestrutura conclui obras públicas no Pará

Após uma intensa obra de requalificação, a Avenida Ananin e, também, o novo viaduto da cidade paraense de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, capital do Pará – ambos construídas pela Marquise Infraestrutura, integrante do cearense Grupo Marquise – serão inaugurados no próximo domingo, 9.

O viaduto tem 100 metros de extensão, quatro alças de acesso e faz a interligação entre a BR-316 e Cidade Nova, Marituba e Belém. A rua Ananin, em conjunto com o viaduto, liga a BR-316 à Cidade Nova e será interligada ao futuro terminal de integração de Ananindeua, do BRT Metropolitano de Belém.

Os projetos da Avenida Ananin e do viaduto foram iniciativas do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), do Governo do Estado do Pará, e foram realizados pelo consórcio Mobilidade Belém, liderado pela Marquise, e concluídos dentro do prazo pactuado.

Os dois quilômetros da antiga rua - e agora Avenida Ananin - receberam serviços de urbanização que passaram por drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, iluminação, além de calçada com piso tátil e ciclovia.

O viaduto, por sua vez, foi construído em concreto armado, juntamente com o aterro em contenções de terra armada, com pavimentação asfáltica em CBUQ.

“Estamos muito felizes em entregar essa obra que, além de levar mobilidade e segurança para a população da área, coloca fim ao histórico de alagamentos da região”, como diz Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura.