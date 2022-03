Ceará convida peruanos a cultivarem Mirtilo na Ibiapaba

Para conhecer como e onde o Peru produz Mirtilo – uma frutinha também chamada de Blueberry e que rende anualmente aos peruanos o equivale a US$ 1,2 bilhão em exportações – o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará (Sedet), Sílvio Carlos Ribeiro, está em Lima.

Ele participa do Seminário Internacional de Blueberry, que reúne nesta semana, na capital peruana, produtores e técnicos provenientes de vários países importadores de Mirtilo, incluindo os EUA e Europa. No Peru e nos países de língua espanhola, o Mirtilo ou Blueaberry tem o nome de Arandanos.

Por que o interesse da Sedet no Mirtilo? Porque o Ceará acaba de colher, no município de Ubaraja, na Chapada da Ibiapaba, a primeira safra da fruta.

A safra foi colhida na fazenda do agricultor Ulisses Duarte, na localidade de Boi Morto, zona rural de Barbalha.

Ele cultivou mil plantas de Mirtilo em uma área de apenas 700 m², colhendo 600 quilos de blueberry, totalmente vendidos para uma rede de supermercados de Fortaleza em embalagem de potes de vidro.

Ao longo deste ano, Duarte ampliará a área plantada, tendo em vista que a produtividade alcançada em 700 m² foi considerada excelente, e um dos motivos é a qualidade do solo ibiapabano, razão pela qual ele fará novos e maiores investimentos na produção do Mirtilo.

De Lima, onde se encontra desde ontem, o secretário Sílvio Carlos Ribeiro manda dizer que, desde a colheita da primeira safra do Mirtilo em Ubajara, a Sedet mantém contato com empresários fruticultores brasileiros e estrangeiros, inclusive peruanos, convidando-os a investir no Ceará, mais especificamente nos municípios da Ibiapaba.

Ribeiro terá em Lima encontro com alguns desses estrangeiros.

O Peru tem uma associação nacional de empresas produtoras, a Proarandanos, algumas das quais estão sendo convidadas pelo secretário Sílvio Carlos Ribeiro a visitar o Ceará e a conhecerem o potencial da Ibiapaba para o cultivo do Mirtilo.

O secretário Sílvio Carlos, cumprindo instruções do titular da Sedet, Maia Júnior, cumprirá, amanhã e depois, uma agenda de visitas a fazendas peruanas produtoras de Mirtilo, conhecendo a dinâmica do setor, os fatores de crescimento e os casos de sucesso que possam ser utilizados para incentivar essa cultura no Ceará.