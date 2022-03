Evangelho de hoje -10/03 (Mt 7, 7-12)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado! Procurai e achareis! Batei e a porta vos será aberta! Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura, encontra; e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem! Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas.

Reflexão - “O Pai quer nos dar o Seu Espírito Santo”

As três ações a que Jesus se refere neste Evangelho, pedir, procurar e bater expressam os nossos desejos e os nossos anseios interiores. Quem pede quer receber, quem procura quer encontrar e quem bate à porta, espera que lhe seja aberta. São também as ações que podem compor o conteúdo da nossa oração junto ao Pai. São motivações para que possamos nos prostrar diante do Pai, confiantes na Sua misericórdia e no Seu auxílio. Pedi, procurai e batei, porque assim vos será dado, achado e aberto, nos recomenda Jesus. Com estas palavras de ordem e estas promessas, Jesus nos dá a garantia de que os nossos pedidos têm valor diante de Deus. Portanto, “pedi, procurai e batei, não são apenas uma sugestão de Jesus, mas, um imperativo! Pedir, procurar e bater é o mesmo que insistir e perseverar com fé, na oração. A fé é quem move a nossa oração nesta ação de pedir, buscar e bater. De acordo com o grau da nossa fé também alimentamos a esperança de que as coisas acontecerão no momento certo. Atrelada ao nosso pedido, à nossa busca, e à nossa insistência, precisa estar, porém, a nossa paciência e abandono em Deus. Muitas vezes não temos muita consciência do que pedimos, a quem buscamos e onde batemos e entendemos que, só o fato de pedir com fé já é suficiente para recebermos do Senhor tudo o que reivindicamos. Somente o Senhor sabe precisamente quais são as nossas reais necessidades. Muitas vezes, não recebemos, não encontramos e não alcançamos o que pleiteamos porque estamos pedindo para o mal. Podemos estar pedindo a Ele algo que na nossa maneira de entender é pão, mas na concepção divina é como uma pedra que irá nos machucar. Ou então, achamos que pedimos peixe e não recebemos nada, porque, na realidade, estamos pleiteando uma cobra que poderá nos picar. Somos mestres em desejar coisas que nos machucam ou situações das quais sairemos feridos (as), porém, Deus nunca nos dará nada que não seja bom para nós. Ele só deseja nos conceder graças e bênçãos para a nossa felicidade. Na realidade o que o Pai almeja nos dar é o Seu Espírito Santo, e com Ele, todas as bênçãos que estão reservadas para nós. Portanto, pedir o Espírito Santo e desejar que a vontade de Deus se realize na nossa vida é o melhor que podemos reivindicar. Não seremos decepcionados (as), pelo contrário, iremos entender que o Senhor tem os planos certos para realizar na nossa vida, nas horas certas. - Você tem pedido ao Senhor que realize os seus sonhos? - Atualmente qual é o seu grande sonho? Será que você tem sonhado e pedido a Deus o que é justo para sua vida? – É disso mesmo que você precisa? - Você tem pedido o Espírito Santo? - Experimente fazer isto e veja os seus sonhos acontecerem!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO