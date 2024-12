Carlos Prado, fundador da Itaueira, homenageado na Bahia

Uma boa notícia vem da Bahia. Por proposta do deputado Eduardo Salles, do PP, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a concessão da Comenda 2 de Julho ao empresário Carlos Prado, fundador da cearense Itaueira Agropecuária, que, com sua grande fazenda de produção de melão e melancia naquele estado, tem contribuído para o crescimento e fortalecimento da fruticultura baiana. O projeto foi aprovado por unanimidade.

Carlos Prado iniciou cedo sua vida profissional. Nascido no interior de São Paulo, graduou-se em 1966 em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas de sua cidade natal, Marília. Cinco anos antes, em 1961, por meio de concurso, ingressou no Departamento de Engenharia e Mecânica da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Logo depois, também por meio de concurso público, trabalhou foi escriturário do Banco do Brasil em Assis, também no interior paulista.

Após sua formação em Economia, Prado atuou na reorganização de empresas agropecuárias instaladas no Estado de São Paulo. Nas décadas de 60 e 70, fundou e presidiu a Fábrica de Estopas Adriana Ltda., a Importadora Prudentina de Máquinas Agrícolas Ltda., a Nordeste Aviação Agrícola Ltda, a Ceará Máquinas Agrícolas Ltda (Cemag) e a Itaueira Agropecuária.

Carlos Prado foi um dos fundadores da Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados), entidade que congrega os maiores fruticultores do país. Hoje, a fruticultura brasileira responde por 16% de toda a mão de obra empregada na agropecuária nacional.

Ao justificar sua proposição de homenagem a Carlos Prado, o deputado Eduardo Salles afirma que “sua experiência e seu tino empreendedor permitiram-lhe que, em 1983, fundasse a Itaueira Agropecuária S.A, que tem sede em Fortaleza, no Ceará. A capacidade gerencial fez a empresa crescer e ter filiais no Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo”.

Na Bahia, a fazenda de produção de frutas da Itaueira está, desde 2004, localizada no município de Ribeira do Amparo desde 2004. O plantio de melão e melancia ocupa da fazenda baiana da Itaueira ocupa uma área de 1.558 hectares e gera 1.068 empregos. No município de Curaçá, também na Bahia, a Itaueira produz uvas sem caroço de alta qualidade.

A data da sessão de homenagem a Carlos Prado, pelo Poder Legislativo do Estado da Bahia, ainda será marcada.