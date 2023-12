Caravana Rogaciano Leite chega a Fortaleza e abre espetáculos

Chegou, hoje a Fortaleza a Caravana Rogaciano Leite – em homenagem a um dos mais famosos repórteres da imprensa brasileira na segunda metade do Século passado – que mobiliza grandes nomes da cultura nordestina. Pernambucano de nascimento, mas cearense de coração, Rogaciano Leite escreveu e publicou grandes reportagens sobre o Nordeste e o nordestino e sobre a Amazônia e sua gente, com destaque para as populações indígenas.

Poeta e compositor, ele foi autor de algumas das mais belas melodias do cancioneiro nacional, entre as quais a admirada “Teus cabelos cor de prata”, imortalizada na voz de Sílvio Caldas.

A programação cearense da Caravana Rogaciano Leite será aberta nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, às 19 oras, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Serão dois dias de homenagem dos cearenses a Rogaciano Leite, que ganhou os mais importantes prêmios do jornalismo brasileiro, incluindo o Prêmio Esso de Reportagem.

A programação artística e cultural de hoje começa com uma apresentação dos repentistas Geraldo Amâncio e Tião Simpatia e declaração do poeta mirim Anthony Feitosa.

Em seguida, haverá apresentação do espetáculo O Poeta e a Rosa, de Rogaciano Leite e Kelly Rosa.

Depois do espetáculo, haverá visitação à exposição sobre o homenageado.

Amanhã, às 9 horas, será aberto o espaço para atividades infantis comandadas por Carol Rosa; às 10 horas, haverá em seguida exposições literárias com os poetas Geraldo Amâncio, Tião Simpatia e Anthony Feitosa e, ainda, atividades musicais, poéticas e literárias com a multiartista Kelly Rosa.

Este colunista foi contemporâneo de Rogaciano Leite, de cujo filho homônimo este colunista foi companheiro de trabalho no jornal O Povo. Rogaciano Leite integrou a equipe de repórteres do Jornal do Brasil e suas reportagens foram publicadas, também, pelos maiores jornais do Norte e do Nordeste do país. Ele era, ainda, um poeta romântico, mas com os olhos e o coração voltados para os dramas do Nordeste e dos nordestinos.