BSpar Finanças chega aos mercados do PI, PB, SE e PA

A BSpar Finanças, empresa do Grupo BSpar, controlado pelo empresário Beto Studart, com atuação no mercado de crédito corporativo por meio de Fundos de Investimento, está expandindo sua atuação para mais quatro estados do país das regiões Norte e Nordeste.

Com sede em Fortaleza e escritórios em Recife e Salvador desde 2009, a BSpar Finanças está posicionada no mercado de crédito, atuando por meio de FIDC’s que hoje somam um Patrimônio Líquido de R$ 350 milhões.

Segundo Ana Nobre, diretora executiva na BSpar Finanças, a expansão consta do Planejamento Estratégico – 2023/2024 e chega agora aos mercados do Piaui, Paraíba, Sergipe e Pará, tendo como diretriz oportunizar linhas de crédito customizadas, dentro de um conceito "taylor made", buscando atender a real demanda do cliente para o seu ciclo financeiro.