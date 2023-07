Brasil exporta primeiro lítio verde para bateria de carros elétricos

Atenção! Nesta quinta-feira, 27, o Brasil embarca o primeiro lítio verde do mundo no Porto de Vitoria (ES), tornando-se pioneiro em atingir o padrão triplo zero (zero carbono, zero rejeitos, zero químicos nocivos), “Lítio Verde Triplo Zero”, o mais elevado nível de sustentabilidade industrial na fabricação de insumos para baterias de veículos elétricos.



O Lítio Verde Triplo Zero produzido no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, representa uma nova era na indústria mundial de insumos para baterias de veículos elétricos.

O pioneirismo do produto brasileiro “verde” viabiliza a neutralidade de carbono a ser alcançada pelos fabricantes de baterias de veículos elétricos, atualmente produzidas em mais de 100 grandes fábricas no Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos, atendendo a uma demanda global significativa de mais de 12 milhões de veículos elétricos projetada para 2024.



A celebração deste marco ambiental na indústria metalúrgica-mineral brasileira está sendo realizada em evento no Vports – Porto de Vitoria (ES), com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e dos governadores, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Renato Casagrande, do Espírito Santo.



O Lítio Verde Triplo Zero é produzido pela Sigma Lithium, empresa brasileira dedicada a abastecer a nova geração de baterias de veículos elétricos com insumos industriais de lítio ambientalmente e socialmente sustentáveis.

A primeira remessa consiste em 15 mil toneladas de Lítio Verde Triplo Zero e 15 mil toneladas de subprodutos ultrafinos de alta pureza (“Subprodutos Verdes Triple Zero”), industrializado em sua planta de beneficiamento pré-químico de separação e purificação por tecnologia de meio denso (Planta Industrial Verde), construída com investimento de cerca R$ 3 bilhões de reais no Vale do Jequitinhonha.



Para alcançar o padrão Triplo Zero, a Sigma Lithium desenvolveu processos industriais verdes por meio da utilização de tecnologias de última geração para a produção e beneficiamento do lítio, com processos benignos ao meio ambiente, como:

Separação por meio denso, que dispensa o uso de químicos nocivos na industrialização do lítio; utilização de água com qualidade de esgoto no processo industrial, e reaproveitamento integral dessa água; inovação e desenvolvimento de tecnologia de secagem e empilhamento a seco de rejeitos; reciclagem integral dos rejeitos, com a venda do Subproduto Verde Triple Zero e a utilização do cascalho para a pavimentação das estradas rurais de terra das comunidades do Vale do Jequitinhonha; Utilização de energia 100% renovável na operação industrial.



"Esse lítio representa o Brasil no mundo e define nosso país como território produtor líder ambiental de insumo tecnológico industrial de lítio. O Brasil muda de patamar no setor e passa a ser o novo paradigma global de sustentabilidade socioambiental dentro das cadeias globais de fornecimento de insumos para baterias de veículos elétricos: estabelecemos nossa imagem de nação produtora com consciência ambiental e inovação tecnológica de ponta, inovando no primeiro módulo de planta de empilhamento a seco”, afirma a CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral.