M. Dias Branco amplia esforço por uso de embalagens 100% recicláveis

Um dos desafios da cearense M. Dias Branco, líder nacional do mercado de massas e biscoitos, tem-se voltado para a redução, até 2030, de 100% das emissões em toda a sua cadeia de valor, razão pela qual utiliza materiais plásticos recicláveis, compostáveis e/ou biodegradáveis.

Para alcançar essa meta, a empresa criou Grupos de Trabalho (GT) para os temas materiais da companhia, como o GT de Embalagem, que assumiu desafios, entre os quais a meta de obter 100% dos itens de caixas de papelão e filmes de enfardadeiras com, no mínimo, 40% de material reciclado e /ou renovável em sua composição.

As iniciativas técnicas e sustentáveis na área de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) abrangem todo o portfólio de embalagens de M. Dias Branco, incluindo as suas mais de 20 marcas, como as líderes Piraquê, Vitarella e Adria.



Roberta de Oliveira, gerente de P&D Embalagens, diz que os avanços são obtidos a partir da mobilização de muitas ações internas e de parcerias com fornecedores, que fazem toda a diferença para o alcance dos resultados.

No ciclo passado, entre 2014 e 2021, a M. Dias Branco assumiu o desafio de reduzir o consumo total de plástico em 1,2% por ano.

Em 2022, a companhia alcançou o índice de 96,79% de uso de embalagens recicláveis. No primeiro trimestre de 2023, apresentou evolução com a utilização de 97,04%.

"O olhar cuidadoso, focado no aumento do percentual de reciclabilidade e circularidade dos nossos produtos, já vinha gerando êxito, assim como a redução do consumo de plástico. Agora, ampliamos a meta. Todos esses resultados repercutem diretamente na redução da poluição do planeta, do consumo de recursos naturais e, inclusive, das emissões de gases de efeito estufa da M. Dias Branco”, complementa Roberta de Oliveira.

A Jasmine Alimentos, marca com foco em alimentação saudável de M. Dias Branco, iniciou um projeto em 2021 com a Eureciclo, maior empresa do país em soluções para a logística reversa de embalagens, o que levou a realizar, naquele ano, a compensação ambiental de 22% de suas embalagens a partir dessa logística.

Em 2022, o índice alcançou 100%, com mais de 1.800 toneladas de embalagens compensadas desde o início da ação.

A parceria com a Eureciclo é feita por meio da coleta de 100% dos resíduos gerados pela marca com embalagens, sendo que todo material é destinado para reciclagem. O projeto é fundamental para a trajetória sustentável da Jasmine, que, a partir de sua realização, passou a incluir o selo de sustentabilidade em suas embalagens, que contam com mais de 100 produtos entre orgânicos, sem glúten, zero açúcar e integrais.

“O objetivo da parceria entre Jasmine e a eureciclo é elevar as taxas de reciclagem e criar valor para os agentes da cadeia, além de promover iniciativas concretas que trazem benefícios para todos nós enquanto marca e sociedade”, comenta Heloisa Gerbelli, gerente de marketing da Jasmine.

Fundada em 1953, a M. Dias Branco é uma multinacional brasileira do setor de alimentos, signatária do pacto global da ONU e com ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3.

Sua história começou na década de 40, com a Padaria Imperial, uma iniciativa de Manuel Dias Branco em Fortaleza (CE). Hoje, as suas operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país. A Companhia possui 18 indústrias ou complexos industriais, sendo que sete deles possuem estruturas de moinho de trigo, além de 30 filiais comerciais, que favorecem a distribuição de seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.

Sediada em Eusébio (CE), a M. Dias Branco é líder brasileira em biscoitos e massas. A partir da aquisição da Jasmine Alimentos, concluída em agosto de 2022, assumiu a liderança também em cookies integrais, granolas e pães sem glúten. É referência em produtos orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. Em outubro de 2022, anunciou sua primeira aquisição internacional, a Las Acacias, do Uruguai, focada no segmento de massas, mas que também tem no portfólio misturas para bolos e molhos.