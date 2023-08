BSCash e Odontoprev conversam para fazer uma parceria

Iniciaram conversas a Odontropev, maior operadora de planos odontológicos da América Latina, e a BSCash, uma fintech do grupo cearense BSpar e dona de uma avançada plataforma de pagamentos. Os entendimentos objetivam a celebração de uma parceria destinada à prestação de serviços clientes da empresa cearense.

O empresário Beto Studart, controlador do Grupo BSpar, reuniu-se aqui em Fortaleza com o presidente da Odontroprev, Rodrigo Bacelar e com diretores da empresa, com os quais tratou da parceria.

Fundada em 1987, a Odontoprev tem mais de 8,4 milhões de usuários e uma rede credenciada com cerca de 30 mil dentistas em todo o Brasil.

A BScash, por sua vez, tem rede própria e dispõe da mais avançada tecnologia na intermediação de pagamentos, simplificando as operações de venda, oferecendo taxas mais competitivas e crédito novo para fazer crescer o negócio de seus clientes.

As conversas entre as duas partes continuarão pelos próximos dias.