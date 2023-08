Agência de risco Fitch eleva nota do BNB de BB- para BB

Uma das grandes empresas de risco do mundo, a norte-americana Fitch elevou a nota de crédito do Banco do Nordeste (BNB), que passou de BB- para BB.

A mesma nota foi também concedida ao Banco da Amazônia (Basa), à Caixa, ao Banco do Brasil, ao BNDES e ao BTG Pactual.

A Fitch elevou, ainda, o rating de outras 10 instituições financeiras do Brasil, entre as quais o Itaú Unibanco, o Bradesco, a Caixa Econômica, o BNDES, o BTG Pactual e o Banco do Brasil.

O Itaú e o Bradesco saíram da nota BB para BB+.