Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 04/08/23 (Mt 13, 54-58)

Naquele tempo: Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: 'De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?' E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: 'Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família!' E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé.

Reflexão – O grande empecilho para que haja milagres é a falta de fé!

Jesus era homem igual a todos os outros, conviveu no meio da Sua família, trabalhou, chorou, sofreu, e teve de encarar as mesmas dificuldades que hoje nós também enfrentamos. Assim como os profetas do Antigo Testamento foram rejeitados, Ele também o foi, principalmente na Sua terra, no meio do Seu povo e da Sua parentela. E o grande empecilho para que Ele, como Enviado do Pai, operasse milagres na sua cidade, era a falta de fé da sua gente. O seu povo não conseguia enxergar os sinais de Deus por meio Dele, por isso, também não usufruiu da Sua assistência e do Seu poder libertador. Ainda hoje acontece isto dentro da nossa casa e no meio da nossa família, quando, em Nome de Jesus nós também anunciamos a sua Palavra e queremos ver acontecer as maravilhas que pessoas fora do nosso convívio conseguem vivenciar. Somos hoje também os “profetas que não são estimados em sua própria pátria e em sua família”, como disse Jesus. Precisamos ter consciência de que aquele que fala em nome de Deus será perseguido, mas tem a assistência do Seu amor e que a sua sabedoria vem do alto. Ele é apenas um instrumento por onde Deus opera milagres e prodígios. Devemos estar atentos para não banalizar as pessoas que nos abrem os olhos e são canais de Deus para nossa conversão. Ouvidos atentos e coração aberto, porque o Senhor fala por meio de quem nós nunca esperávamos que falasse. - Você percebe quando as pessoas são instrumentos de Deus para si? – Você tem ousado falar na sua casa a mensagem que Deus coloca no seu coração? - Como você reage quando as pessoas não querem escutar?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO