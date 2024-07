Brisanet abre inscrições para 100 novas vagas em Fortaleza

Com crescimento acelerado, a cearense Brisanet - maior empresa de telecom do Nordeste - anuncia novo processo seletivo para a função de Promotor de Vendas 5G em Fortaleza. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas. As seletivas acontecerão de 30 de julho a 08 de agosto, na loja da Brisanet na Washington Soares e em espaços do Sine na cidade. É necessário que os candidatos levem o currículo impresso e um documento oficial com foto.

Podem participar pessoas com ensino médio concluído ou cursando, conhecimento na área de vendas e disponibilidade para atuar de forma externa no formato porta a porta. Para mais informações sobre as vagas, os interessados podem acessar a página de Carreiras da Brisanet a partir do link: https://brisanet.gupy.io/

As vagas são todas baseadas na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A empresa oferece plano de saúde coparticipativo pela Unimed, plano odontológico, descontos em instituições de ensino superior de até 60%, seguro de vida, descontos de até 50% nos serviços Brisanet (após o período de experiência), auxílio alimentação e vale transporte.

Atualmente, a Brisanet emprega cerca de 9 mil colaboradores. A empresa possui mais de 1,3 milhão de assinantes do serviço banda larga fixa e mais de 120 mil clientes do serviço móvel em toda a região Nordeste. Nos últimos dias 25 e 26, a telecom lançou oficialmente o 5G em Fortaleza e região metropolitana, durante eventos com autoridades, clientes e público em geral.