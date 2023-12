Bolsa inclui M. Dias Branco no seu Índice de Sustentabilidade Empresarial

Página patrocinada por:

Uma boa notícia! Por meio de um Comunicado ao Mercado, a cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, anunciou ontem que foi selecionada, pelo quarto ano consecutivo, para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores brasileira B3.

O ISE, que chega à sua 19ª edição, busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade, apoiando os investidores na tomada de decisão e estimulando as empresas a adotar as melhores práticas de sustentabilidade.

A carteira 2024 do ISE B3 reúne 78 companhias e utilizou como critérios, além das respostas ao questionário e análise de evidências, o resultado das empresas no CDP 2022 e as análises de reputação das companhias, realizadas pela RepRisk.

Essa conquista reforça o compromisso da M. Dias Branco com o crescimento sustentável, refletido na adoção das melhores práticas em questões ambientais, sociais e de governança corporativa.