Fruit Logistica 2024: uma feira de inovações tecnológicas

Vem aí, na primeira semana de fevereiro, mais uma edição da maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras – a Fruit Logistica 2024, que se realizará em Berlim, capital da Alemanha, com a presença de empresas públicas e privadas brasileiras, várias das quais do Ceará, como a Agrícola Famosa, a Itaueira Agropecuária, a Nordeste Vegetais, o Porto do Pecém, a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo cearense.

A feira será realizada de 7 a 9 de fevereiro no gigantesco Messe Berlim, o Centro de Eventos da capital da Alemanha. No ano passado de 2022, participaram da Fruit Logistica 2.600 empresas expositoras de quase 150 países dos cinco continentes cujos produtos foram vistos por 63.470 pessoas procedentes de todo o mundo.

Há boas novidades tecnológicas que a Fruit Logistica apresentará em sua edição de 2024. A seguir, algumas dessas novidades, que interessam diretamente aos fruticultores cearenses, incluindo os que produzem verduras e legumes sob estufas na Chapada da Ibiapaba e no Cariri:

Novidade 1 – A salada verde geralmente vem em embalagens plásticas devido à umidade contida em seu interior. No entanto, a Belgravia criou agora uma solução em papel. É ho.re.ca. A linha é composta por papel certificado FSC e é adequada para embalar saladas de folhas baby de 500 gr. Sempre o plástico foi usado para essa finalidade, mas agora ele já está sendo totalmente substituído pelo papel FSC. A certificação FSC garante que esse papel é originário de florestas administradas de forma sustentável. Ao longo dos dois anos que levou desenvolvendo o projeto para garantir uma longa vida útil ao produto, o fabricante estudou os atributos do plástico e tentou imitá-los ou até melhorá-los. E alcançou o sucesso!

Novidade 2 – Nova iluminação para o cultivo protegido (estufas). Com o CultiMesh, a Food Autonomy Lighting projetou uma solução plug & play acessível para estufas. Sua plataforma Wireless Mesh permite o controle sem fio rápido e fácil de milhares de luminárias em menos de um segundo. A plataforma de comunicação bidirecional também é totalmente compatível com todos os sistemas climáticos computadorizados disponíveis comercialmente. Recolhe e regista dados, envia notificações e compila relatórios para uma iluminação ideal. O sistema pode ser facilmente adaptado às necessidades do usuário e foi testado na prática.

Novidade 3 – As plantas que conseguem comunicar as suas necessidades apresentam um crescimento saudável e produzem frutos saborosos. Na busca desse conceito, a startup britânica Gardin utiliza tecnologia de detecção óptica para ajudar os agricultores a gerenciarem melhor o ambiente das plantas internas e fornecer a elas exatamente o de que precisam. O objetivo é proporcionar rendimentos mais elevados com menos recursos e tirar o máximo partido de cada semente. Gardin pode detectar anomalias no crescimento, como irrigação abaixo do ideal, vários dias antes do que o façam agrônomos especialistas, ajudando a minimizar perdas de rendimento e a melhorar os métodos agrícolas. O sistema também determina níveis ideais de luz, reduzindo potencialmente os custos de energia. O risco de surto de doenças e fatores de stress bióticos também é reduzido.

Novidade 4 – As doenças fúngicas são um sério perigo para o crescimento saudável de morangos, abóboras, tomates, pepinos e pimentões. A Pioneers for Fertilizers Production, da Jordânia, projetou o Sanitater para esses tipos de frutas e vegetais. A fórmula líquida especial contém extratos de ervas e foi projetada para combater eficientemente os fungos patogênicos no solo. Entre outras doenças, pode ser usado no tratamento de fusarium, fitóftora, pythium, rizoctonia e esclerotinia, que podem danificar enormemente as raízes das plantas. Com o Sanitater, frutas e vegetais podem crescer de forma saudável.

Novidade 5 – O vírus da fruta rugosa marrom do tomate (ToBRFV) é a maldição de todo produtor de tomate. Ele paralisa o processo de amadurecimento, causa manchas amarelas na casca e torna a fruta imprópria para venda. Porque é facilmente transmitido, colheitas inteiras tiveram que ser destruídas. A Rijk Zwaan desenvolveu híbridos sob o rótulo Rugose Defense que são altamente resistentes ao vírus. Estes foram testados na prática e são compatíveis com todos os porta-enxertos disponíveis no mercado. Os principais produtores confirmaram seus benefícios agronômicos.