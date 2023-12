Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 28/12/2023 (Mt 2, 13-18)

Página patrocinada por:

Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: "Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito! Fica lá até que eu te avise! Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo". José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ali ficou até à morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: "Do Egito chamei o meu Filho". Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: "Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento: é Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais".

Reflexão – O pecado devasta o mundo.

A onisciência e a onipotência de Deus superam as armadilhas do mal, pois Ele envia os Seus mensageiros para advertir àqueles que fazem a Sua vontade. Até o Filho de Deus foi vítima da trama de satanás quando, por meio de Herodes, tentou desarticular o Plano de Deus para a humanidade. No entanto, o plano se cumpriu apesar dos percalços e entraves que o Seu inimigo tentou colocar. Por isso, o anjo do Senhor apareceu a José e mandou que este pegasse o menino e sua mãe para fugir da fúria do rei. José obedeceu e partiu para o Egito onde permaneceu até a morte de Herodes. Mesmo assim as crianças de Belém sofreram as consequências da cólera do rei que mandou matar todas as que tivessem de dois anos para baixo. Assim também acontece nos nossos dias. O demônio continua tramando e montando armadilhas para que os filhos de Deus caiam e se submetam às suas investidas, tentando-os e flagelando-os com o pecado. Somente aqueles que estão em sintonia com Deus, que obedecem à Sua Palavra e creem verdadeiramente em Jesus conseguem se livrar das garras do inimigo. Por isso, hoje, vemos tantos jovens com a vida destroçada, tantas famílias em desarmonia, guerra, fome, miséria. O pecado devasta o mundo e se não tivermos firmados nos ensinamentos evangélicos iremos também sucumbir com ele. Hoje também os inocentes pagam o preço da insanidade dos “reis” que procuram vítimas para suas frustrações. No entanto, nunca poderemos esmorecer, pois o anjo do Senhor está perto e na hora precisa, também ele nos dirá: “Levanta-te e vai para o Egito”. O Egito é lugar de penúria, de solidão, mas é também lugar de purificação, onde nos encontramos conosco mesmos e com Deus, e depois, retornamos para encontrar os irmãos. – Você conhece a voz do Senhor que o chama ao deserto? – Você percebe em si e no mundo as consequências do pecado? – Você percebe quando é tentado pelo inimigo de Deus? – Onde você tem buscado refúgio?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO