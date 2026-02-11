BNB publicará amanhã seu balanço de 2025. Expectativa é boa.

Amanhã, quinta-feira, por meio de uma “live”, o Banco do Nordeste (BNB) anunciará os números do seu balanço financeiro do exercício de 2025. Há uma boa expectativa quanto aos seus resultados, que incluirão sua performance no financiamento de grandes, médios e pequenos projetos industriais e agropecuárias e na área do serviço – o turismo destacadamente.

O BNB tem, nos últimos anos, voltado sua atenção para os programas que têm como público-alvo os micro, mini e pequenos empreendedores, para os quais criou o Crediamigo, maior referência nacional na área do microcrédito, e o Pronampe, garantido pelo governo da União e ideal para capital de giro de micro e pequenas empresas.

Mas o BNB dispõe, para os grandes projetos industriais e do agro, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), cujos recursos são buscados, também, por pessoas físicas e jurídicas interessadas em, por exemplo, instalar mini ou grandes parques geradores de energia solar fotovoltaica. Os recursos do FNE são, hoje, a maior fonte de financiamento com que conta o BNB.

A superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, disse ontem à coluna que está otimista em relação aos números que trará o balanço de 2025 de sua instituição, que no ano passado ampliou sua atuação não apenas neste, mas nos demais estados de atuação do banco.

Ela aproveitou para transmitir duas boas notícias: nos próximos dias 23 e 24, a Superintendência do BNB no Ceará reunirá todos os seus agentes de crédito empresarial, que são os responsáveis pelo atendimento às empresas cearenses dos diferentes ramos da economia regional; nos dias 26 e 27, essa reunião será com os agentes de crédito rural.

O objetivo das duas reuniões é um só: analisar os resultados do trabalho em 2025 e projetar o mesmo trabalho para 2026, com o estabelecimento das metas a serem alcançadas ao longo deste ano.

A outra informação é de interesse do universo da pecuária cearense: no dia 26 deste mês, a equipe da Superintendência do BNB no Ceará, liderada por Eliane Brasil, terá reunião com o presidente e diretores da Agência de Defesa Animal do Ceará (Adagri-CE). O encontro será na sede da Superintendência do BNB, na Avenida Santos Dumont, esquina com rua José Vilar.

O BNB está muito interessado em financiar os pecuaristas cearenses que, a partir dos próximos dias, serão convocados a levar seus rebanhos bovinos para vacinação contra a brucelose, doença que costuma vir acompanhada da tuberculose. A brucelose é transmitida do animal para humanos, o que dobra a preocupação dos técnicos da Adagri, “e a nossa, também”, como diz, apreensiva, Eliane Brasil.