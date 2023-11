BNB e CGU celebram acordo para melhorar transparência e ética

Conteúdo apoiado por:

Celebraram ontem, quarta-feira, 22, acordo de cooperação técnica o Banco do Nordeste (BNB) e a Controladoria Geral da União (CGU). Por meio desse acordo, os dois organismos compartilharão informações e tecnologias para fortalecer mecanismos de transparência e ética.

O acordo prevê a realização de cursos, seminários e troca de experiências. Além disso, haverá revisão e melhoria do modelo já existente de avaliação de integridade, documento exigido pelo BNB das empresas interessadas em receber seus financiamentos.

Serão disponibilizados canais de comunicação, como links e portais na internet, visando complementar as ações desenvolvidas e a troca de experiências entre as entidades.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, que assinou o acordo durante o VI Fórum de Integridade do Banco do Nordeste, comento que o documento “é um marco importante para o aperfeiçoamento e avanço da transparência, dos mecanismos de controle e da boa governança do banc”.

Será constituído um Grupo de Trabalho com representantes do BNB e da CGU para implementar as ações previstas pelo acordo. O superintendente da CGU no Ceará, Luiz Fernando Menescal de Oliveira, disse que que o BNB possui experiência com mecanismos de transparência e governança.

“Não existe um controle social viável sem transparência. O Banco do Nordeste deu mostras da disposição em garantir à sociedade acesso às informações necessárias para defender o bem-estar de todos”, comentou ele.