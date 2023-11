No Ceará, a Faec e a CDL Fortaleza investem na Educação

Conteúdo apoiado por:

Em parceria com prefeituras municipais, a Federação da Agricultura do Ceará (Faec) está replicando, em escolas públicas do interior do estado, um projeto educacional que há quase cinco anos é praticada em Missão Velha, no Sul cearense, pelo Sítio Barreiras, empresa líder da produção de bananas no Nordeste, cujo dono é o empresário Fábio Régis.

Denominado Valores Humanos, o projeto destina-se a um público-alvo específico: crianças de 2 a 6 anos de idade, as quais, além do curso de alfabetização, recebem também educação voltada para a formação do seu caráter moral.



O resultado é impressionante, e os depoimentos das mães das crianças – que contam como eram seus filhos e como eles são agora depois do Projeto Valores Humanos – o provam.

“Elas são hoje mais carinhosas, mais respeitadoras e mais educadas com os amigos e os parentes”, dizem as mães.

Essas opiniões são de tão forte impacto, que quatro prefeituras já se tornaram parceiras da Faec, implantando o projeto nas salas de aula de suas escolas. Mas Amílcar Silveira, presidente da Faec – que conheceu a exitosa experiência da escola do Sítio Barreiras, onde estudam perto de 150 alunos de 2 a 6 anos – está pessoalmente empenhado em multiplicar o número de municípios parceiros dessa experiência.

Ontem, Silveira e Régis apresentaram o projeto para um grupo de 20 empresários da agropecuária, que se aliarão ao empreendimento. Para sua implantação em mais 20 municípios, meta da Faec para este ano, será necessário o investimento de R$ 500 mil (R$ 25 mil por escola), 90% dos quais se destinarão ao pagamento dos consultores responsáveis pela formação dos professores das escolas municipais.

Apresentado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), organismo da Confederação Nacional da Indústria (CNA) e integrante do Sistema Faec, o Projeto Valores Humanos já está implantado e em plena execução em escolas dos municípios de Viçosa do Ceará, Ubajara, Quixadá e Russas.

Esta coluna tem a informação de que as prefeituras de Limoeiro do Norte e Quixeré, na Chapada do Apodi, também querem tornar-se parceiros do projeto.

“Nossa meta é levar o Projeto Valores Humanos para 100 municípios ao longo de 2024. Um município pode ter mais de uma escola engajada, mas isso dependerá dos parceiros, ou seja, dos empresários e dos prefeitos envolvidos com a ideia”, revela Amílcar Silveira.

O que faz a Faec, apoiando o Projeto Valores Humano, é o mesmo que, noutra área do conhecimento, realiza a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza com a sua Faculdade do Varejo, uma escola de ensino superior que se dedica à graduação de executivos para as empresas do comércio varejista cearense.

Hoje, os quatro cursos de graduação da Faculdade CDL do Varejo e os seis voltados para a área tecnológica têm 60 professores, apenas 30 funcionários e 1.200 alunos, todos vinculados a uma empresa do comércio cearense.

Localizada no mesmo edifício onde funcionou o Curso de Administração da Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Faculdade do Varejo expande-se, para o que amplia o espaço físico de sua sede, que está na esquina das ruas 25 de Março e Pinto Madeira.



Seu diretor, professor Lourenço da Mata, um paulista que está em Fortaleza há 20 anos, não esconde seu entusiasmo com a faculdade que comanda. Ele diz que a CDL de Fortaleza acertou na mosca ao decidir criar um estabelecimento acadêmico voltado para a formação de mão de obra para o setor da economia que mais dá emprego às pessoas no Brasil.

Recentemente, a Faculdade, com aprovação do Ministério da Educação, incluiu o Curso de Direito, atendendo a uma demanda dos empresários lojistas.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, também é um entusiasta de sua Faculdade, “que nos permite a qualificação do time de colaboradores das empresas do nosso comércio”. Ele não esquece de enaltecer a participação decisiva que tiveram – desde a ideia inicial até o funcionamento efetivo da Faculdade do Varejo, dos seus colegas empresários lojistas Honório Pinheiro, de cuja cabeça brotou o projeto, Freitas Cordeiro e Pio Rodrigues.

CENTEC OFERECE MINICURSOS DA CHINESA HUAWEI

A multinacional chinesa Huawei será parceira estratégica do Instituto Centec para a oferta de cursos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por meio do Instituto Federal do Ceará (IFCE), seu representante regional. Em reunião realizada nesta segunda-feira (20), representantes das duas instituições formalizaram a parceria para a oferta de minicursos sobre temas como 5G, Redes e Cloud.

“A ideia tem como estratégia permitir que os alunos adquiram habilidades que hoje são de extrema importância para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e em constante mutação. E, para tanto, o IFCE é o parceiro perfeito”, destacou o diretor-presidente do Centec, Acrísio Sena.

A ênfase na formação rápida destaca-se como uma vantagem significativa, permitindo aos alunos adquirirem habilidades essenciais em curto prazo. Esses minicursos possibilitam o acesso ágil a informações atualizadas e pertinentes. Em breve o Instituto Centec irá lançar a plataforma de inscrições para os cursos, que serão gratuitos.