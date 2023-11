Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 23/11/23 (Lc 19, 41-44)

Conteúdo apoiado por:

Naquele tempo: Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: 'Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz! Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos! Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada.'

Reflexão - Este é o tempo em que estamos sendo visitados!

O povo judeu não acolheu a Jesus como o Messias mandado por Deus para ser o redentor da humanidade e nem mesmo aproveitou o tempo em que foi visitado. Aqueles para quem Ele viera em primeiro lugar, não O reconheceram. Jerusalém, a cidade onde se situava o templo, era o centro da religião judaica. Por isso, quando Jesus se aproximou e viu a cidade, começou a chorar porque percebeu o que iria lhe acontecer em virtude da sua recusa em aceitá-Lo como Salvador e Messias. Hoje, Jesus se aproxima de nós e, também, percebe o estado do nosso coração, as nossas feridas, as nossas inquietações, as nossas apreensões e o nosso desassossego. Ele verifica que o nosso interior não possui a paz, olha para cada um de nós, pessoalmente, e chora por causa da nossa insensatez, da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança nas Suas promessas e da Sua ação na nossa vida! Somos nós a Jerusalém, cidade na qual foi erigido o templo do Deus vivo, e por causa da nossa incredulidade e insatisfação, a paz e a felicidade continuam escondidos aos nossos olhos. Os inimigos também hoje, nos cercam e fazem trincheiras contra nós para nos desestruturar e nos desarrumar pessoalmente e, como família de Deus. Eles tentam arrancar uma a uma as pedras que sustentam em nós o templo do Senhor, a morada do Espírito Santo. Precisamos ter consciência para compreender que o tempo é hoje e que tudo isso está acontecendo em nós, agora. A nossa atenção à Palavra de Deus, porém, fará toda a diferença, porque só Ela poderá nos colocar novamente nos trilhos. Este é o tempo em que estamos sendo visitados e não podemos deixá-lo passar nem o ver escapar de nós. Jesus deseja ardentemente ser o único Senhor e Salvador dos nossos muros. O inimigo não mais nos amedrontará porque o Espírito do Senhor nos guardará para o dia do feliz julgamento. - Você agora já compreende o que pode lhe trazer a paz? - Você percebe o tempo em que está sendo visitado pelo Senhor? - Quando Jesus olha para você, Ele chora, ou rir? O que você percebe? - Como está o templo do seu coração? Você sente a paz de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO