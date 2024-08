BNB diz que está pronto para financiar projetos de H2V

Ao falar hoje, 2, na cerimônia que marcou a sanção da Lei que cria o Marco Regulatório do hidrogênio, o presidente do Banco; do Nordeste, Paulo Câmara, disse que sua instituição está aberta para receber e analisar propostas para o financiamento de projetos de produção do H2V.

O evento ocorreu no Complexo do Pecém, com a presença do presidente Lula, do governador Elmano de Freitas, de vários ministros e de empresários do Ceará e de outros estados do Nordeste.

De acordo com Paulo Câmara, o BNB já lidera as operações em energia limpa – eólica e solar fotovoltaica – com aplicação de mais de R$ 30 bilhões nos últimos cinco anos. O margo que regula a produção do hidrogênio verde traz segurança legal para novos investimentos, além de oferecer estímulo por meio de Incentivos para a produção do combustível.

"Todos nós sabemos da importância das energias renováveis. O BNB financia seja eólica, seja solar, e agora teremos o hidrogênio verde. Vão ser projetos fundamentais para o futuro da nossa Região. E o Banco do Nordeste vai se juntar também às essas ações", afirmou ele.