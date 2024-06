Banco Central vê Nordeste crescendo 3,2% no 1º trimestre

Boa notícia! A economia nordestina, medida pelo índice de atividade IBCR-NE do Banco Central, avançou 3,2% no 1º trimestre deste ano de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado de 2023, superando o índice nacional de 1% de crescimento.

Com esse resultado, o Nordeste foi a região que mais cresceu no nível de atividade econômica no Brasil, algo que não ocorria desde março de 2015. Em seguida, aparecem as regiões Norte e Sudeste, ambas com índice de 3,1%, e Sul, com elevação de 1,4%. O Centro-Oeste não apresentou aumento da atividade econômica no período.

De acordo com análise do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene),que é o setor de pesquisa do Banco do Nordeste, a atividade econômica nordestina no início do ano foi favorecida pelo avanço nas áreas de Comércio e Serviços. O aumento de 47% no volume de recursos aplicados pela instituição nesses dois setores econômicos confirma esse cenário: as aplicações saltaram R$ 1,9 bilhão no 1° trimestre de 2023 para R$ 2,8 bilhões no mesmo período de 2024.

“Considero que a atuação recente do Banco do Nordeste, com recorde de contratações, colaborou para a evolução da atividade econômica na região. O Nordeste tem perspectiva de manter essa tendência de crescimento pelos próximos dez anos, e o BNB permanece apto para impulsionar o desenvolvimento regional com crédito oportuno e de qualidade para todos os setores da economia”, disse o presidente do banco, Paulo Câmara.

Conforme aponta o economista e gerente executivo de estudos e pesquisas macroeconômicos do Etene, Allisson Martins, outros fatores favoráveis ao crescimento econômico da região foram a melhora da oferta de empregos no mercado de trabalho, a elevação do rendimento médio real e o processo de desinflação.

Entre os estados do Nordeste, o Ceará apresentou o maior crescimento no índice de atividade econômica (4,4%) no primeiro trimestre de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Conforme o Etene, o crescimento da economia cearense decorre principalmente pelos avanços do volume de vendas do comércio varejista (9,1%). A Bahia apresentou elevação de 3,1% no índice de atividade estadual, enquanto Pernambuco apresentou crescimento de 2,5%, pela ótica do índice de atividade econômica do BC.