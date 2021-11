Avançam obras de construção do Hospital Universitário do Ceará

Iniciadas em janeiro, seguem em ritmo do frevo as obras de construção do Hospital Universitário do Ceará (HUC), que será o maior do Estado, com previsão de conclusão para 2023. Empreendimento do Governo do Ceará.

Localizado em área do campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em Fortaleza, o HUC terá 654 leitos, dos quais 184 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), clínicas, centros cirúrgicos e obstétricos, enfermarias pediátricas e ambulatórios, devendo atender casos de alta complexidade e oferecer suporte a outros hospitais da Região Metropolitana (RMF).

O hospital ocupará área de 79,5 mil m² e seu projeto arquitetônico prevê um edifício principal de três torres e seis pavimentos integrados.

A construção do hospital demandará investimento inicial de R$ 274 milhões para execução das obras, que será viabilizada por meio do consórcio integrado pelas empresas Engeform, Temon e Passarelli, a mesma que construiu o novo Aeroporto Internacional de Fortaleza – o Fortaleza Airport.

De acordo com sua experiência, a Passarelli, junto ao consórcio, vem utilizando na obra do HUC a tecnologia BIM para o desenvolvimento da engenharia executiva e apoio na compatibilização dos projetos executivos.

No planejamento, as equipes do consórcio utilizam conceitos de Lean Construction para otimização dos prazos de execução. Com foco na industrialização e retirada de escoramentos da obra, o consórcio optou pela execução da estrutura pré-moldada.

ECONOMIA: SE CORRER, A INFLAÇÃO PEGA; SE FICAR, ELA COME

Inflação é o aumento dos preços. No Brasil, neste ano, os preços não param de subir.

Ontem, o IBGE anunciou que seu Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, marcou, no mês de outubro passado, 1,25%, bem mais do que o 1,05% esperado pelo mercado.

Resultado: de janeiro a 31 de outubro deste ano, a inflação elevou-se 8,24%; e nos últimos 12 meses, o IPCA cravou 10,67%.

Os analistas financeiros culpam os recentes aumentos dos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha como vilões desse filme seriado, cujos próximos capítulos prometem mais aumentos, tendo em vista que a cotação do petróleo no mercado internacional segue em alta.

Também contribuíram para o aumento do IPCA de outubro os preços das passagens aéreas, que se elevaram 33,8% como consequência da subida do querosene de aviação. Igualmente aumentaram os preços dos alimentos e bebidas.

São notícias muito ruins. A inflação anualizada (de outubro de 2020 a outubro e 2021) chegou aos dois dígitos. O juro básico Selic caminha na mesma direção.

O Banco Central trabalha para domar a fera inflacionária, mas até agora em vão porque a política de preços da Petrobras avança com aumentos semanais.

Ontem, falando a uma emissora de rádio do Espírito Santo, o presidente Bolsonaro chamou a Petrobras de monstrengo e afirmou que espera “privatizar parte dela”.

A economia brasileira chegou àquele ponto em que, se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come.

CAMARÃO BRASILEIRO PARA A EUROPA

Terça-feira passada, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, recebeu em seu gabinete um time de empresários do agronegócio do Ceará, entre os quais Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade que congrega os maiores criadores de camarão do país.

Maia apresentou à ministra algumas questões ligadas ao trabalho de abertura do mercado europeu ao camarão brasileiro.

Rápida no gatilho, a ministra Tereza Cristina, ela mesma, a acionou os organismos do Mapa responsáveis pelos entendimentos com a União Europeia, que se comprometeram a acelerar as tratativas com o objetivo de abrir o mercado do Velho Continente para o camarão brasileiro, quase 100% do qual são produzidos no Nordeste, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte.

AO PRESIDENTE, A PÁ DE OURO

Na terça-feira passada, 9, uma comitiva da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco) foi recebida em audiência, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro. Integrou o time o presidente da Acomac-Ceará, empresário Lavanery Campos.

Os comerciantes da Anamaco homenagearam Bolsonaro, entregando-lhe a Comenda Pá Dourada, em agradecimento por haver o presidente, no início da pandemia da Covid-19, incluído o setor de material da construção entre os essenciais para a economia do país.

TRT HOMENAGEIA CARLOS PRADO

No dia 17 de dezembro, o empresário Carlos Prado, vice-presidente da Federação das Indústrias (Fiec), fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag) e da Itaueira Agropecuária, será homenageado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-CE), que, por proposta do desembargador Franzé Gomes, lhe outorgou a Medalha da Ordem Alencarina.

Uma homenagem justa, merecida e oportuna. Prado lidera uma família cujas empresas dão emprego direto a mais de 2 mil pessoas no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia.

A solenidade de entrega da medalha será nos jardins do belo edifício-sede do TRT, na Avenida Santos Dumont.

HOJE É O DIA DO MUNDO SENAI

Nesta quinta-feira, 11, na Barra do Ceará, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Ceará) promove uma maratona de tecnologia aberta ao público, com inscrição prévia.

Trata-se do 1º Hackathon Mundo Senai.

O evento faz parte da programação do Mundo Senai, que ocorre simultaneamente em todo o Brasil.

Os participantes foram instados a criar soluções tecnológicas para problemas reais da instituição, que terão de ser resolvidos pelo público inscrito.



O prêmio aos vencedores chegará aos R$2 mil.

A maratona teve início no dia último dia 8, de forma online, quando os participantes inscritos foram desafiados a detalhar os desafios/problemas e promover a integração e o alinhamento das equipes.