Evangelho de hoje (Lc 17,20-25)

Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de Deus. Jesus respondeu: 'O Reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer: 'Está aqui' ou 'Está ali', porque o Reino de Deus está entre vós.' E Jesus disse aos discípulos: 'Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: 'Ele está ali' ou 'Ele está aqui'. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem, no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração".

Reflexão – “Onde está o reino de Deus?”

Às vezes, nós, como aqueles fariseus, nos perguntamos e nos confundimos, pois, não sabemos discernir onde se encontra o reino de Deus. Neste Evangelho o próprio Jesus, mais uma vez nos afirma que o reino de Deus já está entre nós e se manifesta dentro do nosso coração. O reino de Deus é o próprio Jesus, que vivo e ressuscitado atua na nossa vida pelo poder do Seu Espírito Santo. Portanto, nunca poderemos nos esquecer de que o reino de Deus não está na pregação maravilhosa das pessoas ou nas coisas que acontecem extraordinariamente e nos chamam a atenção, mas sim, dentro do nosso coração. Jesus continua vivo, no meio de nós e o Seu Espírito Santo habita no mais profundo do nosso ser nos fazendo ter comunhão íntima com o Pai e o Filho. O reino de Deus consiste, então, em se ter o próprio Jesus como Rei da nossa vida, sendo o Mestre das nossas ações e luz para os nossos pensamentos. Quando disserem: “alguém está fazendo milagres, corramos”, não se apresse, pois, esse milagre pode está acontecendo também na sua vida, dentro de você. Jesus está aí para renovar o seu coração, dar à sua vida um novo sentido e levar você a viver uma conversão verdadeira transformando os valores humanos em riquezas evangélicas. Se não conseguirmos “ver” Jesus dentro de nós, fora de nós é que nunca o perceberemos, pois, Ele é espírito e o mundo espiritual nós só o vislumbramos quando mergulhamos dentro de nós mesmos (as). Por meio das pessoas, no mundo, nós só podemos perceber os sinais e acenos de Deus como mensagem para o nosso crescimento espiritual e humano. – Onde está o reino de Deus? – Você já o tem percebido dentro de si? - Você costuma correr em busca das pessoas que estão fazendo milagres? - Você tem percebido os milagres que acontecem dentro de si? - Jesus já é o Rei da sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO