Autoestrada de R$ 1,5 bi juntará trem e caminhão no Ceará

Dois grandes e importantes empreendimentos mudarão, para muito melhor, a economia cearense no curto prazo – podemos falar nos próximos dois anos. O primeiro será a estrada de ferro de bitola larga (1,60 m) que a Transnordestina Logística S/A (TLSA) está a construir, ligando o Sudeste do Piauí – uma região agrícola produtora de grãos, que cresce em alta velocidade – ao Porto do Pecém, numa extensão de 1.200 quilômetros, dos quais 720 já estão concluídos e em operação comercial. A esse projeto – sobre o qual a coluna falará adiante – juntar-se-á o do Arco Metropolitano, completando a união logística do trem com o caminhão.

O outro empreendimento é o frigorífico que o Grupo Masterboi implantará em Iguatu, na região Centro-Sul do estado, no qual, é o que se anuncia, será investida uma montanha do tamanho de R$ 250 milhões. Este projeto conta com o apoio do governador Elmano de Freitas, que garantiu os recursos para a compra e doação do terreno onde será construída essa unidade industrial, na qual trabalharão entre 750 e 1 mil pessoas cujo recrutamento se dará nos municípios do entorno de Iguatu.

O anúncio da iniciativa do Masterboi, avalizada pelo governo cearense, já provoca uma intensa mobilização da liderança da pecuária local. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amilcar Silveira, ladeado por vários pecuaristas, reuniu-se segunda-feira, 6, no Palácio da Abolição, com o governador Elmano de Freitas. As duas partes acertaram uma parceria, por meio da qual, nos próximos dois anos, a contar deste 2026, o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), com o apoio do governo estadual, fará um esforço no sentido de que se façam, nesse prazo, 100 mil Fertilizações in Vitro (FIV) nas pequenas, médias e grandes fazendas de criação de boi em todas as regiões do Ceará. Para isso, serão utilizados, como já acontece no Programa FIV da Faec, embriões de alta qualidade, o que melhorará, em curto tempo, a genética do rebanho de corte da pecuária cearense.

O FIV desenvolve-se há dois anos, com grande sucesso, nas fazendas de criação do Vale do Jaguaribe, Sertão Central e Cariri, mas voltado, principalmente, para a produção leiteira. Se-lo-á, agora, também, para a produção de boi de corte.

Paralelamente às providências da Faec/Senar, grandes e pequenos criadores de boi de corte, já reunidos em um grupo social que tem hoje mais de 800 participantes, trocam ideias a respeito, igualmente, da melhoria do padrão genético de touros e bezerros, quase 100% dos quais de raças zebuínas.

Resumindo: a pecuária do Ceará, se tudo caminhar como está projetado, será outra com a chegada do frigorífico do Masterboi.

Agora, tratemos da Ferrovia Transnordestina e do Arco Metropolitano, este um empreendimento projetado na gestão do governador Cid Gomes para ligar a BR-116, nos limites de Pacajus, ao Porto do Pecém, numa extensão de 100 quilômetros. Será uma estrada de dupla via, com canteiro central, e alguns viadutos sobre rodovias federais e estaduais ao longo do seu caminho. Ela livrará o IV Anel Viário de grande parte do tráfego pesado que, hoje, o torna uma rodovia permanentemente congestionada.

O Arco Metropolitano, com a Transnordestina em rápida construção e com promessa de ficar pronta em dezembro de 2027, juntará os modais rodoviário e ferroviário. Para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) essa junção incrementará a produtividade do agro e, principalmente, da indústria. As fábricas do Distrito Industrial de Maracanaú ficarão a menos de 40 quilômetros do grande Terminal de Cargas que a TLSA implantará na Fazenda Vitória, da família do ex-deputado Ernani Viana, em Maranguape, o que facilitará e barateará sua logística de transporte.

Mas para que se juntem o trem e o caminhão no Terminal rodoferroviário de Maranguape, será necessário que o governo do estado, o atual ou o futuro a ser eleito em outubro, assuma o compromisso de implementar o projeto executivo do Arco Metropolitano, que está elaborado e pronto para licitação.

A implantação do Arco Metropolitano, cujo pavimento terá de ser rígido, ou seja, em concreto, para suportar o peso de caminhões de até 50 toneladas, como sugere o empresário e engenheiro rodoviário Cristiano Maia, exigirá um investimento estimado em R$ 1,5 bilhão, nada que a convergência da bancada federal cearense, na Câmara e no Senado, não consiga viabilizar por meio de emendas parlamentares.

Quem, como este colunista, convive diretamente com os fatos e os atos da economia do Ceará, as informações acima põem luz no futuro próximo da economia estadual, e mais ainda: tudo está à vista no curto prazo.

Basta a decisão política de viabilizá-lo.

INDÚSTRIA: FATURAMENO CRESCE, MAS NÃO É RETOMADA

O faturamento real da indústria de transformação cresceu 4,9% no último mês de fevereiro, como mostram os Indicadores Industriais, divulgados hoje, quarta-feira, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O índice já havia subido 1,3% em janeiro e, agora, acumula alta de 6,2% em relação a dezembro de 2025. A sequência de resultados positivos, porém, não representa a retomada do ritmo de crescimento do setor. Na comparação interanual, considerando o acumulado do primeiro bimestre de 2026 (janeiro e fevereiro) em relação ao mesmo período de 2025, o faturamento industrial caiu 8,5% em 2026, segundo destaca o levantamento.