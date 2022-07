Australiana Fortescue terá megaparque solar em Ibaretama

Atenção! A australiana Fortescue, que tem pré-contrato celebrado com a CIPP S/A, empresa administradora do Porto do Pecém e da ZPE do Ceará, para a instalação de uma unidade de produção de Hidrogênio Verde, decidiu produzir a própria energia que seu empreendimento consumirá.

Para isto, implantará um gigantesco parque de geração de energia solar fotovoltaica na zona rural de Ibaretama, no Sertão Central do Estado, o qual ocupará uma vasta extensão de terras.

Esse parque, cuja potência instalada ainda é desconhecida, abastecerá a futura unidade de produção do Hidrogênio Verde no futuro Hub do H2V no Complexo do Pecém.

A empresa australiana, por meio do Sindicato Rural de Ibaretama, está convocando “todos os proprietários rurais” do município para uma reunião no próximo sábado, 23, às 9 horas, na sede da entidade, quando o projeto da Fortescue será apresentado.

Em comunicado distribuído aos seus associados, o Sindcato Rural de Ibaretama diz o seguinte:

“O Sindicato Rural de Ibaretama convida todos os proprietários rurais de Ibaretama para uma reunião com a empresa Fortescue Fiture Industrie. A mesma pretende instalar um megaparque de energia solar no nosso município e vai precisar de uma boa área.

“Na oportunidade, o consultor da empresa, Rafael Maia, fará uma apresentação do projeto, detalhando os benefícios para os proprietários da região. Sábado, 23/07/2022 – 98:00h – Sindicato Rural de Ibaretama”.