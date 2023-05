ArcelorMittal visita Aecipp e promete parceria para gerar negócios

Acompanhado de seus diretores, o CEO da ArcellorMittal Pecém, Erick Torres, visitou nesta semana a sede da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), a cujo presidente do Conselho de Administração, Eduardo Amaral, prometeu celebrar parcerias para “a busca de oportunidades de geração de negócios conjuntos, para caminharmos e crescermos juntos”.

O comando da AECIPP aproveitou para apresentar à recém-chegada empresa no Pecém as potencialidades e projetos desenvolvidos pela entidade, que ultrapassou recentemente a marca de 60 empresas associadas.

A Aecipp reúne empresas que, juntas, são responsáveis por 92% de representação no PIB do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), gerando cerca de 62 mil empregos diretos e indiretos.

Das empresas associadas, 30% têm investidores internacionais. Entidade empresarial sem fins lucrativos, com atuação específica no Complexo do Pecém, a Aecipp foi criada para fortalecer e desenvolver a atividade empresarial na região, por meio do atendimento permanente aos interesses das empresas associadas.

“Recebemos com muita alegria o CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, e comitiva da diretoria da empresa, uma excelente oportunidade para mostrarmos o que a nossa associação tem feito nos últimos anos, os resultados obtidos e demonstrar ainda todo o potencial enquanto entidade associativa. Temos muitos desafios, bons desafios. Quanto mais próximos estivermos, melhor poderemos encarar e superar esses desafios, unindo forças e ajudando no desenvolvimento, não somente da região do Pecém, mas de todo o estado do Ceará”, disse o presidente da Aecipp.

Eduardo Amaral fez uma apresentação da estrutura, números, projetos e ações desenvolvidas, com destaque para os diversos fóruns temáticos promovidos pela entidade e para projetos como o Sinergia, por meio do qual as empresas associadas apresentam as possibilidades de geração de negócios entre si.

Ele citou alguns dos objetivos da Aecipp para os próximos anos pela associação, como o de comunicar melhor sobre a entidade e seus associados; a promoção de líderes naturais; o fortalecimento da governança e da relação do Complexo do Pecém com a entidade suas empresas associadas; e promover os princípios ESG de governança corporativa, social e ambiental.

Durante a visita, além da apresentação institucional da Associação, a comitiva da ArcelorMittal Pecém teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), apresentado pelo seu rReitor Wally Menezes.

Em seguida, o reitor guiou o grupo para conhecer as dependências do campus do IFCE Pecém, que tem cursos técnicos, incluindo os específicos voltados para as necessidades das indústrias instaladas no Complexo.

“Temos cursos técnicos, de graduação, especialização, pós-graduação stricto sensu e uma cadeia de produtos na área de formação e capacitação. Estamos atentos para ver o que as empresas querem, de que elas precisam, o que podemos desenvolver juntos com as necessidades específicas que podem gerar mudanças na matriz econômica”, complementou o reitor.

“A ArcelorMittal não veio para o Ceará a passeio, veio para ficar. Acredito na conexão, no poder de união entre as empresas e acredito que as empresas devem chegar para contribuir com a sociedade e com as pessoas. Estou muito feliz em ver uma associação como a Aecipp, que está fazendo um trabalho diferenciado e que fica sediada em um espaço de conhecimento como é o Campus Pecém do IFCE. Já fazemos parte do ecossistema da Aecipp e vamos fortalecer essa presença e, também, colaborar na busca por melhorias para a região”, disse Erick Torres, CEO da ArcelorMittal Pecém.

A siderúrgica do Pecém começou a fazer parte do Grupo ArcelorMittal em março deste ano, quando a líder mundial da produção de aço, com presença industrial em mais de 16 países, assumiu a direção da companhia.

O Grupo tem cerca de 160 mil empregados e clientes em mais de 155 países. São mais de 30 unidades na América Latina (Brasil, Argentina, Costa Rica e Venezuela), com cerca de 20 mil colaboradores e produção de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano – incluindo a do Pecém.

A unidade no Pecém é a primeira produtora de aço integrada no Nordeste.

“Aproveito para deixar as portas da ArcelorMittal Pecém abertas para a Aecipp e seus associados, para firmarmos parcerias na busca de oportunidades de geração de negócios conjuntos, para caminharmos e crescermos juntos”, finalizou Erick Torres.