Evangelho de hoje, 5ª feira, 18/05/23 (Jo 16, 16-30)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo." Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: 'O que significa o que ele nos está dizendo: 'Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo', e: 'Eu vou para junto do Pai'?' Diziam, pois: 'O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer.' Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo; então disse-lhes: 'Estais discutindo entre vós porque eu disse: `Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis'? Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.

Reflexão - Sem a manifestação do Espírito nós permanecemos estáticos.

Jesus tentava revelar para Seus discípulos o grande mistério da Sua missão aqui na terra explanando sobre as coisas que iriam acontecer em breve. Dava-lhes sempre sinais de esperança com o intuito de mostrar o sentido para tudo o que Ele teria que vivenciar. Dessa forma, Ele lhes falava abertamente que seria necessário ir para junto do Pai, mas que voltaria em breve, no entanto, os discípulos ainda não conseguiam entender o que Jesus lhes anunciava, pois, não haviam recebido o Espírito Santo. Jesus foi para junto do Pai para que o Espírito Santo viesse nos ensinar todas as coisas. Hoje nós percebemos e comprovamos este fato, pois, sem a manifestação do Espírito nós permanecemos estáticos, aéreos e confusos. Nunca poderíamos entender as palavras de Jesus se o Espírito não nos tivesse sido dado. Às vezes ficamos tristes, mas logo depois compreendemos o porquê de todos os acontecimentos pois existe um infinito de esperança que move o nosso coração. Só o Espírito Santo nos convence de que tudo o que vivenciamos aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, será benéfico para a conquista do reino dos céus. Portanto, não tenhamos medo das coisas que não sucedem de acordo com o nosso plano, porque o Pai não quer que se perca ninguém e tem um propósito melhor para a nossa salvação. Por meio da Palavra de Jesus nós podemos fortalecer o dom da fé e ter esperança de que a tristeza de hoje, amanhã será alegria. – Você está aberto (a) para as manifestações do Espírito Santo? – Você costuma entristecer-se por causa do que não deu certo? – Você tem cultivado o dom da fé e da esperança? – Em que esta palavra poderá ajudá-lo mais?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO