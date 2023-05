Os Granjeiro produzem feijão verde o ano inteiro em Paracuru

No município de Paracuru, no litoral Norte do Ceará, a Fazenda Granjeiro, uma das mais modernas do Ceará, administrada pelo casal de agropecuaristas Fernando e Rita Granjeiro, desenvolve um projeto de cultivo de coco e feijão verdes que cresce na velocidade do frevo.

Em uma área de 65 hectares, utilizando a melhor biotecnologia, os Granjeiro cultivam coco, cuja colheita semanal é comercializada junto a distribuidores, que atendem às barracas de praia, e às redes de supermercados.

O feijão verde, por sua vez, é plantado numa área de 25 hectares em regime de rotação: enquanto um terço da área está a produzir, o solo dos outros dois terços “descansa”.



E é assim que, semanalmente, Fernando e Rita Granjeiro colhem 1,2 toneladas de feijão verde, que são automática e rapidamente comercializadas.

Tanto na plantação de coco quanto na de feijão verde, a Fazenda Granjeiro utiliza água do subsolo para irrigar as áreas cultivadas por gotejamento ou aspersão.

A pluviometria de Paracuru é uma dádiva divina, pois chega a ultrapassar a marca dos 1.100 milímetros anuais durante as estações de chuvas.

Na Fazenda Granjeiro, eles também praticam a pecuária leiteira com uma produção que, com rebanho de alta linhagem, atende aos seus objetivos econômicos e sociais.

BAIXOU O PREÇO DA SACA DO MILHO

Avicultores cearenses celebram uma boa notícia: o preço da saca de milho de 60 quilos, incluindo o que é trazido do Mato Grosso e de Goiás, reduziu-se nos últimos 30 dias.

Havia um mês, ela custava R$ 90. Ontem, estava custando R$ 68, segundo revelou à coluna um pecuarista (o milho compõe a ração do gado bovino), informação que foi confirmada por um grande avicultor.