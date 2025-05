ArcelorMittal recebe Associação Latino-Americana do Aço

Comitês da Associação Latino-Americana do Aço (Alacero), reunindo representantes de empresas siderúrgicas do continente, reuniram-se no Pecém com a cúpula dirigente da ArcelorMittal. O foco da reunião foram os temas atuais, como sustentabilidade, tecnologia e segurança, além da importância da união da América Latina frente aos desafios atuais do setor.

Além das discussões técnicas dos comitês de Política Ambiental (Copam), Tecnologia e Controle Ambiental (Cotec) e Saúde e Segurança (Cosseg), os participantes puderam conhecer o potencial do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a vocação do Ceará para energias renováveis. Eles visitaram as instalações da moderna unidade da ArcelorMittal no Ceará. Erick Torres, CEO da ArcelorMittal unidade Pecém, destacou o valor da cooperação promovida pela Alacero.

“Momentos como este reforçam a importância da troca de experiências. A união do setor é essencial para que possamos crescer de forma sustentável e enfrentar os ciclos cada vez mais dinâmicos do mercado global. E isso só é possível valorizando o nosso maior ativo: as pessoas”, destacou Torres.

O argentino Ezequiel Tavernelli, diretor executivo da Alacero, reforçou a importância da união do setor:

“Fomos recebidos com grande cuidado pela ArcelorMittal, o que demonstra o compromisso da empresa com o fortalecimento do setor e com a transformação social das comunidades onde atua”, disse ele, defendendo o olhar estratégico de parceria entre as empresas.

“Estamos passando por um período de importações desleais, especialmente no Brasil. Nossa missão é defender o setor e mostrar aos governos da América Latina o papel estratégico que a indústria do aço tem no desenvolvimento das nossas sociedades”, completou o executivo.

O presidente da ZPE Ceará, Fábio Feijó, apresentou o potencial do Estado na transição energética e reforçou a disposição de proximidade entre as partes.

“Participar de encontros como este é fundamental para ampliarmos o intercâmbio com grandes players da indústria. Trata-se de uma ótima oportunidade para reforçarmos o papel estratégico da ZPE Ceará na transição energética, mostrar nosso potencial em energias renováveis e estreitarmos parcerias que contribuem para o desenvolvimento sustentável do Estado”, destacou o presidente da ZPE Ceará.